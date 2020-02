Pojmenování nových telefonů je vždy jednou z nejtěžších disciplín velkých firem. O to těžší je tato práce tehdy, když v krátkých intervalech vzniká mnoho podobných zařízení. Název smartphonu musí totiž nejen upoutat pozornost zákazníka, ale musí vystihnout informace o zařízení jako takovém. Občas tak vznikají dlouhé, podivné názvy, které máme občas problém i vyslovit. Jaké telefony si vysloužili přítomnost v našem žebříčku “5 nedávno představených telefonů, které mají vážně divné názvy”?

5 telefonů, které mají divné názvy

LG G8X ThinQ Dual Screen

LG to s názvy telefonů nikdy příliš neumělo. Vzorec písmeno + číslo + ThinQ je prostě divný. Zejména proto, že název ThinQ dělá spoustě lidí potíže a neumí ho správně vyslovit. A kdo se má v tom písmeno-číselném divném označení vyznat? Společnost to však posunula na novou úroveň. Přidání dalšího písmene a dalších dvou slov k označení G8 nasazuje LG korunu. Tento název se vážně nepovedl. V tomto případě by snad lépe znělo LG G8XDS, to se však už podobá spíše označení nějaké odstřelovací pušky.

Sony Xperia 1 II

V loňském roce se společnost Sony rozhodla začít s novými názvy svých telefonů. Co třeba taková Xperia 1? Úhledné, čisté, jednoduché. To se nám líbilo. Lehce zapamatovatelné, prostě nic složitého. Ve stejném roce však přichází také Xperia 10 a Xperia 5, což trochu komplikuje situaci pro budoucí označení. Místo toho, aby se současná vlajková loď jmenovala prostě Xperia 2 společnost oznámila telefon s názvem Xperia 1 II (čte se one-two). Ach Sony..Chybělo opravdu málo a tomuto seznamu by ses obloukem vyhnulo. Ale tys to muselo prostě celé zkazit, viď?

Motorola Moto G8 Power Plus Play

V tomto případě se nejedná pouze o nevhodně zvolený název, ale také fakt, že se na trhu rázem nacházejí dva telefony s označením G8. Navíc má pro tento telefon Motorola různé názvy a to podle regionu, kde se telefon prodává. No.. fajn. Co je zde však vyloženě matoucí je název samotný. Pokud byste telefon neznali a slyšeli pouze jeho název, pravděpodobně byste si řekli, že Play znamená herní telefon a Power zase nekompromisní výkon. V ani jednom případě to však není pravda.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy? Jistě, to nesmí chybět v názvu žádného telefonu od jihokorejského giganta. S? Jasně! Jedná se o písmeno značící vlajkovou loď, za těch 10 let jsme na to zvyklí. 20? No dobře, sice je zde přeskočeno hned deset číslic ale budiž. Ultra? Jsme schopni to překousnout. Značí to, že dostaneme opravdu tu nejvyšší možnou řadu. 5G? Ale ne! Jakmile dvakrát, milý Samsungu naznačíš, že se jedná o nejlepší telefon, který umíš udělat, nemusíš zmiňovat přítomnost 5G sítí. To je v roce 2020 snad samozřejmost. Jsme však vděční, že se do názvu nedostal Space Zoom.

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple, přeci sis nemohl myslet, že na tvojí šaškárnu zapomeneme. “Ne, ne, to rozhodně ne!” Jak by řekl pan Olivander z Příčné ulice. V minulosti to bylo o tolik jednodušší, když měl Apple pouze dva modely – s menším a větším displejem. Menší měl číselné označení, popřípadě písmenko “s” a větší pak přídomek Plus. Letos se ale Apple opravdu předvedl. Název “Pro” říká, že jste schopni utratit hromadu peněz za pár funkcí navíc a “Max” že uděláte totéž, ale potřebujete větší displej. S nějakým opravdu “Pro” využitím zde snad nikdo nepočítá. Ano, fotoaparát i výkon je skvělý. Ale žádný profesionál nenatočí a zároveň nesestříhá video na telefonu. A pokud ano, bude to extrémně nepohodlné. Snad se letos nedočkáme názvu iPhone 11S Pro Max..

Souhlasíte se seznamem? Jaký název je dle vás nejhorší?

