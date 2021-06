4 skvělé triky pro Google Chrome na PC. Znáte všechny?

Google Chrome je jedním z nejpropracovanějších a nejrozšířenějších prohlížečů na světě a to jak na telefonech, tak na počítačích. V minulém díle jsme si ukazovali 5 zajímavých triků pro Google Chrome na Android a dnes se budeme věnovat desktop verzi. Většina uživatelů používá prohlížeč Chrome jednoduše pouze k procházení webů a některé funkce ani nezná. Přitom dokáží usnadnit život. Pojďme si tedy ukázat 4 skvělé triky pro Google Chrome na PC.

Režim host vám pomůže ochránit soukromí

Google Chrome máme všichni rádi především díky tomu, že jsme na všech zařízeních automaticky přihlášeni ke svému Gmailu, YouTube účtu, synchronizuje se nám vyhledávání a další služby od Googlu. Samozřejmě se nám uchovávají také záložky, historie nebo hesla. Případný přechod na nové zařízení je tak díky těmto službám mnohem snadnější. Jenže co když počítač nepoužíváme my a chceme jej někomu půjčit?

Každý má rád své soukromí a tak není žádoucí, aby někdo, kdo aktuálně používá váš počítač viděl co vás zajímá (na základě algoritmů) nebo měl přístup třeba k vašemu Gmailu. Proto není nic jednoduššího, než mu nastavit režim host. Stačí klepnout na ikonu vašeho profilu v pravém horním rohu a následně vybrat možnost Host. Po jeho spuštění se vám otevře nová karta, která oznamuje že se nacházíte v tomto režimu a po zavření okna se veškerá historie, cookies a další údaje smažou.

Integrované ovládání pro YouTube

Pokud posloucháte podcasty, písničky nebo jiná videa na YouTube a zároveň pracujete na jiné kartě, nemusíte chodit zpět na kartu YouTube, abyste s videem manipulovali. V prohlížeči Chrome se už nějaký čas nachází integrované ovládání pro YouTube a vy tak rychle můžete ovládat svá videa.

Stačí klepnout vedle vašeho profilu na ikonku noty, která zobrazí co se aktuálně přehrává a nabídne možnost pozastavit/přehrát video, spustit funkci obraz v obraze nebo živý přepis, který však funguje pouze v angličtině.

Otevřete si omylem zavřené okno

Pokud si omylem zavřete nějaké okno, nemusíte web složitě lovit v historii. Stačí klepnout pravým tlačítkem na lištu (nikoliv na kartu, na lištu vedle tlačítka plus) a vybrat možnost “Znovu otevřít zavřenou kartu”. Tuto akci lze vyvolat také přes CTRL+Shift+T.

Připněte si často používané karty

Pokud stejně jako my denně pracujete s několika otevřenými kartami, je vhodné si karty, které často nezavíráte připnout. Třeba my takto máme připnutý redakční systém, jelikož do něj lezeme několikrát za den a otevírat jej 20x denně nám nedává z hlediska efektivity smysl.

Kartu připnete tak, že na ni klepnete pravým tlačítkem a vyberete možnost “Připnout”. Tím se vám hodí úplně doleva a zůstane zde i v případě, že si založíte novou kartu. Pokud byste chtěli připnutí zrušit, stačí na něj znovu klepnout pravým tlačítkem a zvolit možnost “Odepnout”.

Jaké další triky pro Google Chrome znáte?