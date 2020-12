Hororový seriál 30 stříbrných na HBO GO vás dostane. Už jste ho viděli?

HBO GO nám pravidelně servíruje poměrně kvalitní seriály, přičemž jedním z posledních je hororový počin 30 stříbrných. Jedná se o španělský seriál a je vidět, že v této zemi horory prostě umí. Důkazem mohou být starší díla jako Ti druzí či série REC. O čem tedy seriál je?

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Hororový seriál 30 stříbrných na HBO GO

Kněz Vergara, bývalý vězeň, boxer a vymítač prchá před svou temnou minulostí najde své útočiště u Ďábla. Ten mu však zadá poměrně netradiční úkol – má najít velice vzácný poklad, a to sice jednu z třiceti mincí, kvůli kterým Jidáš zradil Ježíše Krista. Ďábel tvrdí, že je nyní připraven postavit se a je mnohem lépe připraven. Vergara je kvůli svým činům vyhoštěn církví do malého města, kde má působit jako kněz. Později se přijde na to, že mince mají skutečně svou moc.

30 Stříbrných – Seriál na HBO GO (CZ) trailer

V hlavních rolích je zde kromě samotného kněze také veterinářka Elena a starosta města Paco. Všichni tři hlavní protagonisté přijdou na to, jakou mají mince moc a začínají si uvědomovat, co vše mohou způsobit. Byla by velká škoda vám cokoliv spoilerovat. Povíme vám snad jen že jsme zatím viděli všechny 4 díly a všechny jsou naprosto skvělé a to ať svou atmosférou, výborně napsaným scénářem či parádními hereckými výkony. Seriál si na ČSFD momentálně drží svých 75 %, což je na horor vlastně celkem dobré.

