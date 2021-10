3 Tipy na stažení aplikací do mobilu Huawei

Komerční článek

Již více než rok nemá Huawei u svých nových produktů v operačním systému Android obchod s aplikacemi Play. Mnoho uživatelů si tak může myslet, že je to limitující při jejich užití. My vám v dnešním článku nabídneme tři jednoduché cesty, jak své oblíbené aplikace do telefonu Huawei jednoduše stáhnete.

1. Obchod AppGallery

Huawei AppGallery je alternativou ke Google Play nebo Apple App Store. Uživatelům nabízí více jako 120 tisíc různých aplikací a jejich počet denně roste. V AppGallery si můžete stáhnout třeba sociální sítě Viber, Twitter, Tinder, Tik Tok i Snapchat, Pro zkrácení volného času zde najdete české streamovací aplikace VOYO, O2 TV, iVysilání České televize, iPrima či Stream. A nechybí zde ani české bankovní aplikace Komerční banky, Hello bank!, Raiffeisenbank, Komerční banka nebo George od České spořitelny.

2. Petal Search

Petal Search je novinka mezi chytrými vyhledávači, která dokáže hledat nejen v obsahu telefonu, ale také v online prostředí a obchodech s aplikacemi. Díky tomuto rychlému přístupu si snadněji stáhnete všechny dostupné aplikace Android. Používání vyhledávače je nejen intuitivní, ale také efektivní. Nově je v Petal Search také služba Nejlepší aplikace, díky které se dostanete k seznamu nejpopulárnějších aplikací díky jedinému kliknutí.

3. Phone Clone

Pokud již vlastníte smartphone s operačním systémem Android nebo iOS, pak jedna z nejjednodušších cest na přenesení všech aplikací i dat, do nového smartphonu Huawei, je aplikace Phone Clone. Stačí stáhnout tuto aplikaci na obě zařízení a vybrat, který obsah ze starého telefonu do nového budete chtít přenést. Bude jen na vás, jaký rozsah zvolíte. Jedná se o všechna data, aplikace, fotky, videa, kontakty. Výhodou tohoto způsobu je, že se automaticky převedou i ty aplikace, které zatím nejsou k dispozici v obchodu AppGallery. Takže vám nebudou chybět ani aplikace od Google. I ty vám na novém zařízení Huawei spolehlivě poběží.

Již 21.října společnost Huawei uvede na český trh nový smartphone z úspěšné řady Nova. Možná právě na něm vyzkoušíte jeden z nabízených způsobů, jak si své oblíbené aplikace do telefonu nainstalovat.