Nudíte se doma? Máme pro vás 3 tipy na nové Netflix seriály

Je teprve začátek roku a ty nejlepší/nejočekávanější Netlix seriály teprve vyhlížíme. Přesto jsme se už v lednu dočkali několika povedených novinek, které podle našeho názoru stojí za zhlédnutí. Pokud patříte mezi fotbalové fanoušky, doporučujeme novou minisérii Neymar: Dokonalý chaos. Jste spíše na horrorové zážitky? Pak je asi největším překvapením osmidílný Archive 81 a samozřejmě nesmí chybět ani čtvrtá série skvělého seriálu Ozark.

Neymar: Dokonalý chaos

Jméno Neymar jste s největší pravděpodobností ve svém životě už někdy slyšeli. Brazilská fotbalová superstar je totiž známá i mimo fotbal a Netflix nám přináší třídílnou minisérii, která vypráví příběh hvězdného fotbalisty s komplikovanou povahou. Hlavními aktéry jsou mimo Neymara také jeho otec, kamarádi či syn, který se mu narodil již v 19 letech. Dokument je samozřejmě určen především pro fotbalové fanoušky, jelikož se v něm dovídáme spoustu zákulisních informací. Věděli jste například, že byl v roce 2019 maličký krůček od návratu do Barcelony?

Neymar: The Perfect Chaos | Official Trailer | Netflix

Archive 81

Za nás určitě jedno z největších překvapeních ledna. Pokud máte rádi tajemné horrory, rozhodně mu dejte šanci. Série našla inspiraci ve stejnojmenném podcastu. Archivář Dan Turner dostal za úkol dát do pořádku kolekci poškozených videokazet, což se mu také daří. Zanedlouho zjistí, že se jedná o práci filmařky Melody Pendras, která vyšetřovala nebezpečnou sektu. Nechceme úplně prozrazovat děj, jelikož by vás to mohlo připravit o část zážitku.

Archive 81 | Official Trailer | Netflix

Ozark 4. série

O seriálu Ozark jsme vám psali už několikrát. Před pár dny vyšla na Netflix čtvrtá série (respektive prvních 7 dílů) a tak jej nemůžeme z tohoto seznamu vynechat. Osobně jsme měli trochu strach, jestli se režisérům podaří navázat na skvělou třetí sérii. Naše obavy byly naštěstí zbytečné. Nová řada to totiž hned od začátku rozjíždí ve velkém stylu (na poměry podobných seriálů) a přináší nám spoustu napínavých, ale i nečekaných momentů. Rodinná idylka je pryč a z rodiny Byrdových jsou tvrdí byznysmeni.

Ozark: Season 4 | Part 1 Trailer | Netflix

Jaké Netflix seriály byste doporučili vy?

Zdroj: vlastní, Netflix