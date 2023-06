Není to tak dávno, co jsme se trochu pozastavovali nad faktem, že někteří výrobci dávají do svých prémiových či vyloženě herních telefonů operační paměti o kapacitě 16 gigabajtů. Jak je ale u výpočetní techniky běžné, šlo jen o první údiv a nyní již není 16GB RAM nic vyloženě šokujícího. A pokračujeme dál. Na trh už totiž v letošním roce přicházejí smartphony, které mají ve svých specifikacích 24GB RAM. Tento velký skok ale má, tedy zatím, dost podstatný háček. Respektive hvězdičku, jako v nadpisu.

Mimo jiné i na český trh před pár hodinami oficiálně dorazil telefon Realme 11 Pro+, který má přesně tuto hodnotu “v papírech”. Velmi podstatný je zde ovšem pojem Dynamic RAM, který prozrazuje, že jde o operační paměť zčásti standardní a zčásti virtuální. Konkrétně u nového Realme je základní kapacita 12 gigabajtů a stejnou porci umí delegovat vyčlenit z úložiště. Aplikace či hry nemají v tomto systému stejnou oporu jako u případné plnohodnotné 24GB RAM, ale i tak je to slušný posun minimálně právě v oblasti virtuální operační paměti.

Souběžně s představením zmíněného Realme telefonu se na internetu začaly objevovat zprávy, že se stejné hodnoty RAM (a případně Virtual RAM) brzy dočkáme i u jiných značek. Mluví se například o herním stroji REDMAGIC 8S Pro. Dále je ve hře telefon s tajemným označením Oga, což by mohl být přístroj s nálepkou Oppo či OnePlus. Bude mít některý skutečně poctivou 24GB RAM? Spíš ne. Ale ta doba asi není daleko.

Kolik RAM má váš mobil? A stačí to?