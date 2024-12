Kdo s koho? 10 funkcí, které měl Android dříve než iOS

Je to věčné vzájemné pošťuchování, když se potká majitel jablka s majitelem chytrého telefonu a začnou se předhánět, co který přístroj umí a ten druhý ne. A protože se iOS a Android pomalu, ale jistě přibližují, dojde na argumenty: my to měli dřív.

Co nelze Apple upřít, je skvělý marketing. U spousty níže vyjmenovaných položek budou lidé znát řešení pro iOS a ani netuší, že v Androidu je k dispozici to samé, a že to bylo uvedeno dokonce dříve.

Widgety na domovské obrazovce

Možnost upravit si plochu a oživit ji o widgety je pro nás zcela samozřejmá. Ovšem ve světě iOS je to stále poměrně čerstvá novinka. Zatímco Android umožnil používání Widgetů od prvopočátku, iOS tuto možnost zavedl až ve verzi 14 v roce 2020.

Obraz v obraze

Možnost sledování videa nebo navigace v okně, plovoucím nad plochou, sahá v Androidu do verzi 8.0 (Oreo) a roku 2017, zatímco v iOS si mohli obraz v obraze uživatelé vychutnat opět ve verzi 14 (2020). Android má tedy náskok 3 roky.

Uživatelsky přizpůsobitelné klávesnice

Android nabízí možnost instalace vlastní klávesnice od verze 1.5 (Cupcake) z roku 2009, iOS umožnil instalaci jiné než systémové klávesnice s verzí iOS 8 v roce 2014. Přitom obě varianty nejde úplně srovnávat. Zatímco v Androidu se instalovaná klávesnice použije vždy a všude, v iOS se pro zadávání hesel zobrazí opět systémová klávesnice. Uživatelé tedy musí být ve střehu a hlídat si, na které klávesnici zrovna píšou.

NFC platby

Tomu se ani nechce věřit, že? Ale skutečně, Android měl platby už v roce 2011, zatímco iOS je uvedl o 3 roky později v roce 2014. Nic nedemonstruje situaci lépe než právě platby. I když je Apple přinesl později, od začátku se prakticky nezměnily, zatímco Google mění způsob placení každou chvíli.

Rychlé nastavení v notifikační liště

S touto vychytávkou přišel Android v roce 2012 ve verzi 4.2 (Jelly Bean), iOS ji zavedl o rok později v iOS 7.

Bezdrátové sdílení souborů

Jsme u dalšího příkladu, kdy Apple zavedl nějakou funkci později, ale lépe. Android Beam vznikl už v roce 2013, AirDrop ho následoval o dva roky později v roce 2013. Jenže zatímco AirDrop je téměř bezchybné řešení, bezdrátový přenos souborů u Androidu procházel bouřlivým vývojem a až nedávná adopce QuickShare od Samsungu z něj udělalo opravdu použitelnou funkci.

Apple AirDrop zná prakticky každý, ale QuickShare je i mezi uživateli Androidu málo známé. Přitom Quick Share je k dispozici i na Windows a dokonce se spekuluje o podpoře pro iOS.

Vylepšení fotoaparátu pomocí AI

I tuto funkci měl Android dříve, konkrétně v roce 2018 u telefonu Google Pixel 3 s funkcí Night Sight. Apple vrací úder o rok později v iPhone 11 s nočním režimem.

Instalace aplikací mimo oficiální obchod

Tuto možnost dostávají uživatelé iOS až nyní a jen v EU, ale není to ze strany Apple dobrovolný krok. Byl k tomu přinucen evropskou legislativou. Instalace pomocí sideloadingu není u iOS možná stále, k dispozici je jen možnost využít alternativního obchodu s aplikacemi.

V tomto případě se jedná nikoliv o technický, ale o obchodní problém.

Offline mapy

Google mapy přišly s offline módem v roce 2012, Apple mapy je následovaly až v roce 2015.

Always-On Display

Android tuto možnost nabízí od roku 2016 (Samsung Galaxy S7 a Android 7.0 Nougat), Apple ji uvedl v roce 2022 s iPhone 14 Pro.

Prosím berte tento článek spíše jako pobavení. U většiny zmíněných funkcí je rozdíl v uvedení velice krátký a ani Apple by nestihl reagovat tak rychle. Reálně vycházely ty nejdůležitější funkce prakticky zároveň.

Věděli jste, co všechno měl Android dříve než iOS?

Zdroj: vlastní