Xiaomi uvedlo zvlhčovač Mijia Humidifier 2. Má pět vylepšení

Společnost Xiaomi uvedla na domácí čínský trh nový zvlhčovač vzduchu z rodiny smarthome zařízení značky Mijia. Následovník dva roky starého původního modelu má celkem pět významných vylepšení. Najdete je v seznamu níže. Kromě nich se zařízení chlubí například až 30hodinovým chodem, což je možné díky čtyřlitrové nádrži na vodu.

Xiaomi Mijia Humidifier 2 – novinky oproti starší verzi

1. Objem mlhy se zvýšil z 280 ml/h na 300 ml/h.

2. První generace potřebovala pro přidání vody otevřené víko, druhá generace už to nevyžaduje.

3. Předchozí model generoval mlhu jedním směrem, nový ji vytváří do všech stran.

4. Upgrade z 99% antibakteriální ochrany na 99,9 % ochranu za použití iontů stříbra.

5. Přidán vizuální průhledný ukazatel hladiny vody.

Nové využití iontů stříbra zajistí ještě efektivnější boj proti bakteriím, které by se mohly usazovat v nádržce na vodu. Mlha je tedy kvalitnější. Zařízení by nemělo výrazně rušit ani spánek či běžný domácí klid, jelikož generuje hluk v hodnotě maximálně 38 dB. Novinka stojí stejně jako první model, tedy 99 yuanů. To je v běžném přepočtu asi 350 korun.

Zdroj: IGP