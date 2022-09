Ať si o produktech Apple myslíte co chcete, jedno jim nechat musíte. Často dokáží z nedostatku udělat přednost, když už ne jinak, alespoň z pohledu marketingu. Již několikrát se mu tak povedlo nastavit trend, kteří jiní výrobci až bezhlavě následovaly a jak se zdá, podařilo se mu to i nyní s funkcí Dynamic Island. Xiaomi již stihlo svůj první přístroj s “pilulkou” v displeji dokonce i představit a například takové Realme zjišťuje zájem uživatelů o funkci podobnou té od Applu. V tomto kontextu pak působí teaser na představení ZTE Axon 30S s kamerou schovanou pod displej jako zdvižení hozené rukavice.

ZTE Axon 30s jako cenově dostupný smartphone s kamerou pod displejem?

Teasery, zveřejněné na čínské sociální síti Weibo, nám krom náhledu na design připravované novinky příliš neprozradili. Dozvěděli jsme se už jen, že telefon má být, 7,8mm tlustý a mít hmotnost 192 gramů. Nicméně díky únikům informací a databázi čínského certifikačního úřadu TENAA máme už i představu o hardwarové výbavě připravované novinky. Zmíněný displej by pochopitelně měl být AMOLED a disponovat by měl 6,67″ úhlopříčkou, FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Telefon by s vysokou pravděpodobností měl nabídnou čipset od Qualcommu a to Snapdragon 7. řady. Spekuluje se pak o použití nejnovějšího čipsetu Snapdragon 7 Gen 1.

Baterie má dle TENAA kapacitu 4 430 mAh a přítimno bude patrně 66W rychlonabíjení. Co se fotoaparátů týče, zde spekulace nejčastěji zmiňují trojici snímačů. Konkrétně má jít o 64MPx primární a 5MPx makro fotoaparát ve společnosti 2MPx senzoru hloubky ostrosti. Selfie kamerka pod displejem by pak měla mít 16MPx rozlišení a my jsme už teď zvědavi, zda se ZTE povede zrovna u tohoto modelu střední třídy posunout její kvalitu o kousek dál. Jinak je také velmi zajímavé zvolené jméno smartphonu. Proč ZTE Axon 30S, když už zde nějakou dobu máme řadu Axon 40? Všechny podstatné informace bychom se však měli dozvědět již velmi brzy, jelikož k oficiálnímu představení této novinky má dojít již 26. září.

Obětovali byste kvalitu selfie pro displej bez průstřelů, výřezů a “pilulek”?

