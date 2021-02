Přežije platforma Google Stadia? Gigant kvůli ní zrušil celé herní studio

Když Google rozjížděl vlastní projekt na cloudové hraní her Stadia, šel do toho s velkým očekáváním a naplno. Jak jsme ostatně u spoust jeho projektů zvyklí, i když není úspěch úplně zaručen. Součástí komplexního servisu pro počítačové i mobilní hráče mělo být mimo jiné i vlastní herní studio Stadia Games and Entertainment (SG&E). Zhruba po roce fungování ale bude zrušeno. Společnost se chce do budoucna věnovat udržování provozu primární služby a vyvíjení her nechá čistě na ostatních. Google zrušení herního studia Stadia Games and Entertainment oznámil na blogu.

“Vytváření špičkových her od základu vyžaduje mnoho let a investic, které exponenciálně rostou. Vzhledem k našemu záměru budovat technologii pro hraní na Stadia a zároveň prohlubovat obchodní partnerství jsme se rozhodli nadále neinvestovat do vývoje vlastního obsahu skrze studio SG&E nad rámec již připravovaných her. Během několika následujících měsíců budeme hledat nové pozice pro lidi z tohoto studia,” popisuje Google své rozhodnutí s tím, že projekt už opustil jeho dosavadní šéf Jade Raymond.

Ze zatím vlažného přijetí Stadie a této aktuality lze vyčíst, že projekt polyká spousty peněz a není zatím úplně stabilní. Zrušení herního Google studia Stadia Games and Entertainment by mělo nějakým způsobem pomoci cloudovou službu stabilizovat a firma se může soustředit na primární úkol. Ten prý zůstává stejný a hráči se nemusejí o obsah ve Stadia i Stadia Pro obávat.

Jak se asi bude dařit Stadii dál?

Zdroj: Google