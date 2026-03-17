Zprávy Google se zbavují jednoho trnu v patě. Oceníte tuhle změnu i vy?

  • Google Messages v beta verzi 20260306 přináší možnost kopírovat pouze vybranou část textu zprávy.
  • Dosud aplikace umožňovala kopírovat pouze celou zprávu najednou, což komplikovalo práci s OTP kódy či odkazy.
  • Funkce se postupně rozšiřuje mezi uživatele beta verze, do stabilní aplikace dorazí později.

Adam Kurfürst
17.3.2026 12:00
Aplikace Zprávy Google patří mezi nejpoužívanější klienty pro zasílání textových zpráv na Androidu, přesto jí dlouho chyběla jedna základní funkce. Uživatelé si nemohli vybrat a zkopírovat pouze část obsahu zprávy – buď celou, nebo nic. To se nyní konečně změní.

Konec frustrujícího kopírování

V nové beta verzi 20260306 aplikace Zprávy Google se objevila možnost selektivního kopírování textu (upozornil na to server Android Authority). Stačí dlouze podržet prst na zprávě a následně táhnout pro výběr konkrétní části, kterou chcete zkopírovat. Tlačítko „Kopírovat“ pro zkopírování celé zprávy samozřejmě zůstává.

Tato zdánlivě banální funkce v praxi výrazně usnadní práci s jednorázovými kódy (OTP), sledovacími čísly zásilek nebo odkazy v delších zprávách. Dosud bylo nutné zkopírovat celý text a nepotřebné části ručně mazat.

Kdy se funkce dostane ke všem?

Google novinku aktuálně postupně rozšiřuje mezi beta testery – někteří ji již mají, jiní nikoliv, přestože používají stejnou verzi aplikace. Jde tedy o serverovou aktivaci. Kdy funkce dorazí do stabilní verze pro všechny uživatele, zatím není jasné.

Takhle vypadá budoucnost práce s kancelářskými aplikacemi. Google představil hromadu AI novinek ve Workspace

Mezitím lze jako alternativu využít funkci Circle to Search, která umožňuje označit a zkopírovat libovolný text na obrazovce (osobně tuto vychytávku spolu s překladem textu na obrazovce využívám prakticky na denní bázi). Samozřejmě to ale vyžaduje krok navíc, a to aktivaci samotného režimu pro vyhledávání zakroužkováním.

Vadilo vám dosavadní kopírování celých zpráv?

Zdroje: Android Authority, Android Police

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

