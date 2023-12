Zprávy Google jsou součástí drtivé většiny Android telefonů

Nyní se do nich dostane funkce, kterou známe z online kecálků

Zatím ale není jasné, zda ji firma do finální verze implementuje

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o nových funkcích v Messengeru od společnosti Meta, které zahrnují například editaci již odeslané zprávy. Něco podobného nyní podle všeho chystá také Google do své aplikace Zprávy, která je výchozím SMS/RCS komunikátorem většiny Android telefonů.

Blogeři z TheSpAndroid totiž nalezli důkazy o této funkci v samotném kódu aplikace, respektive její listopadové verzi. Důkazy o editaci zpráv se totiž nacházejí hned ve čtyřech příznacích, přičemž první z nich naznačuje uživatelské rozhraní, ty další pak definují, jakým způsobem jsou úpravy odeslány/příjmány.

bugle.enable_edit_ui

bugle.load_edit_history

bugle.process_outgoing_edits

bugle.process_incoming_edits

Editace RCS zpráv by byla jistě vítaná mezi hromadou uživatelů, v současnosti prostě musíte napsat zprávu znovu. Jestliže patříte mezi uživatele, kteří překlepy dělají často, může nejen vám, ale i lidem, kterým zprávy píšete, značně usnadnit život. A kdy se funkce dočkáme? Bohužel je stále ve vývoji a tyto příznaky sice něco naznačují, ale vůbec bych se nedivil, kdyby je Google nakonec vůbec nepoužil. Ostatně už vícekrát jsme v minulosti byli svědky nějakého odhalení v kódu, ale do finální verze se novinka nikdy nedostala. Nezbývá tedy nic jiného než čekat.

Uvítali byste možnost editace textu ve Zprávách Google?

Zdroj: TheSpAndroid