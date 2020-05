Vypuštění beta verze Androidu 11 se zpozdí. Google chystá online přenos

V březnu jsme vám přinesli zprávu o tom, že byl Google nucený s ohledem na šíření nemoci Covid-19 zrušit fyzickou podobu své stěžejní vývojářské konference I/O. To pochopitelně stále platí, jen se trochu posouvají termíny jednoho důležitého okamžiku, který měl v této souvislosti nastat. Očekávalo se, že v původně naplánované době konference, tedy od 12. do 14. května, proběhne mimo jiné vypuštění beta verze Androidu 11. Zřejmě i s ohledem na aktuální situaci se ale termín posunul až do dalšího měsíce.

Join us for #Android11: The Beta Launch Show!

Nové datum je 3. června, což avizuje oficiální videopozvánka od Googlu na YouTube. Na stejné platformě by pak mělo proběhnout i samotné virtuální seznámení s novými funkcemi operačního systému. Třítýdenní posun vypuštění beta verze Androidu 11 se může teoreticky dotknout i vydání plné verze. To bylo tradičně naplánováno někam do třetího kvartálu roku. To je celkem široký rozptyl a nebude asi problém se do něj vejít, nicméně se dá nějaké zpoždění oproti původním plánům očekávat.

Novinky v testovací verzi jedenáctého Androidu už byly převážně odhaleny v rámci tří vývojářských vydání. Google si ale pravděpodobně nechal v rukávu nějaké eso, které bude chtít ukázat až při online přenosu. V popisu zmíněného videa s pozvánkou je také informace o tom, že po skončení prezentace bude prostor na diskuzi s vývojáři.

Jakou funkcí podle vás ještě může Android 11 překvapit?

Zdroj: acentral