Linka 1221 poskytující info o Covidu ukrývá past. Je nečekaně zpoplatněná

Pokud jste už využili nebo budete potřebovat využít speciální linku 1221 poskytující informace ke koronaviru, měli byste vědět jednu důležitou věc. Aniž by to bylo někde veřejně avizováno, volání na toto číslo je klasicky zpoplatněno dle tarifu operátorů. Na rozdíl od spojení s dřívějším číslem 1212, které pro tyto účely fungovalo dříve. Zájemci o informace tak mohou být po konci hovoru nemile překvapení. Jak v rámci tohoto zjištění vypátrala Česká televize, v jednom z materiálů Ministerstva zdravotnictví je dokonce označená jako bezplatná. Tak to ale není. Linka 1221 je zpoplatněná.

„Narazili jsme na to tak, že jsme kontakt na linku předali volajícímu, který potřeboval opravdu odbornější informace, a on nám obratem volal zpátky, že nemá kredit, nemůže se tam dovolat,“ popsala ČT svoje zkušenosti vedoucí linky seniorů Kateřina Bohatá z obecně prospěšné společnosti Elpida. Zejména senioři nemají často přehled a zaměňují číslo 1221 za to dřívější ve formátu 1212. V aktuálním nastavení se ceny operátorů pohybují od tří do šesti korun za minutu. Některé lidi přitom skutečně může “bolet” i pár omylem utracených drobných. Mluvčí Vodafone například sdělila, že společnost neměla informace o tom, že má číslo 1221 sloužit jako infolinka ministerstva. Operátor je připravený s vedením úřadu jednat o úpravě cen. Další dva se pravděpodobně přidají.

Zpoplatněná linka 1221 vede k expertům, kteří lidem radí o výsledcích testů, zdravotních problémech, rizikových kontaktech nebo o mimořádných opatřeních. U telefonů se střídá více než stovka mediků. V pondělí protelefonovali celkem 44 hodin a průměrná délka hovoru bývá tři minuty. Za den operátoři odbavili 861 telefonátů a průměrně volající na spojení čekal 30 vteřin.

Jak byste reagovali na překvapivý účet za telefon?

Zdroj: ČT