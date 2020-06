Přibude jedno praktické místo, odkud půjde měnit profilovka u Google účtu

Přidání či změna profilové fotografie u Google účtu? Nebylo to vždy úplně jednoduché a na pár kliknutí, ale v dnešní době je to celkem hračka. Dá se to provést v téměř každé aplikaci amerického giganta právě pod ikonou profilu. I tak se najdou způsoby, jak takový proces ještě více usnadnit. Nebo ho lépe řečeno zavést někde, kde může být často k užitku. Známá blogerka Jane Manchun Wong nedávno objevila, že se změna profilové fotografie chystá jako nová funkce přímo do galerií v aplikaci Fotky Google.

Možnost okamžité změny profilovky se má v některé z budoucích verzí aplikace objevit po zadání vlastního jména do vyhledávání. Když uživatel vloží své jméno a příjmení do horního vyhledávacího řádku, jako výsledek se zobrazí miniatura Google profilu se stávající fotkou. A k ní mimo jiné i nové tlačítko pro její výměnu. Novinka samozřejmě není nikterak revoluční a ušetří při výměně jen pár sekund, ale i to je ve světě mobilů hodně. Zatím není jasné, kdy bude tato nová změna profilové fotografie v aplikaci Fotky Google dostupná.

Kdy jste si naposledy měnili profilovku u Google účtu?

Zdroj: 9to5