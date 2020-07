Věděli jste, že SIMky i desky telefonů obsahují zlato? Takhle se vytahuje

Zkušenější uživatele elektroniky asi nepřekvapí informace, že pro různé typy ploch, kontaktů a konektorů využívají v některých případech výrobci zlato. Není ho mnoho, ale i v malém množství zajišťuje tento drahý a vzácný prvek zejména lepší odolnost proti oxidaci. Vodivější než běžně používaná měď není, ale právě díky schopnosti odolávat vnějším korozním vlivům i dlouhé roky se používá na různých místech. Třeba právě na kontaktech spojů, u kterých by případná oxidace způsobovala pokles vodivosti a spolehlivosti. Zlato tak najdeme například na tištěných elektronických obvodech nebo na SIM kartách a platebních kartách. Ve všech těchto případech je přitom možné použité zlato zpětně “extrahovat” a vrátit do jeho téměř čisté podoby k dalšímu použití.

Narazili jsme na zajímavý web Golden Scrap, který se právě získávání zlata z elektronického opadu věnuje. V textových průvodcích a videích zde můžeme nahlédnout do procesu, který začíná hromádkou vyřazených součástek a končí vážením malého kotoučku tohoto drahého kovu. Vrstvy zlata na spojích a kontaktech jsou pochopitelně velmi tenké, takže zisk tohoto prvku z jednoho přístroje či jedné karty je absolutně zanedbatelný. Smysl (alespoň experimentální) to dává až u většího množství zdrojů. Jednoduše proto, aby bylo zlato získané ze SIM karet či elektronických obvodů uchopitelné alespoň do pinzety. Smyslem přitom nemůže být obohacení, protože jak se správně řeší i v diskuzích, náklady na pořízení chemikálií jsou vyšší než cena získaného zlata. Nicméně i autor projektu avizuje, že video návody tvoří jako edukativní. Nejde o návody na zbohatnutí.

📱Sim cards recycling📱Gold recovery from cell phone sim card

Slovo mají chemie i fyzika

Konkrétní chemické procedury je asi zbytečné do detailu probírat. Na videích je nicméně vidět, které chemikálie a postupy jsou použity. A zdá se, že by extrakce mohl být schopný v podstatě kdokoli i doma v dílně (i když běžnou dostupností jednotlivých látek si nejsme úplně jistí). Zajímat vás asi bude hlavně to, kolik zlata se dá z určitého množství elektronického odpadu získat. U tištěných obvodů musíme upozornit, že ve videu se nacházejí staré kousky z tlačítkových mobilů. Ty podle všeho obsahují trochu více zlata než moderní dotykové. Ze čtyř kil odpadu (destiček) se nicméně podařilo získat 6,92 gramu zlata. Oproti tomu 700 gramů vážící SIM karty obsahovaly zlato, které nakonec vážilo 11 miligramů. Jak sám autor podotkl, SIM karty jsou horším zdrojem tohoto kovu.

Objevil se trik, jak jedním znakem v adrese vypnout reklamy na YouTube čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

📱Gold Recovery from Cell Phone.♻Cell Phone Recycling. How to recover gold from cell phone

V roce 2018 se mezitím objevila nová metoda, která už při získávání zlata ze SIM karet tolik nepracuje se škodlivými chemikáliemi, jako spíš s fyzikou. Plastové kartičky s kontakty jsou při ní nadvakrát potřeny speciální látkou, která se stará o spolehlivější oddělení kovu od plastu. Následně je SIM karta ponořena do vody a vystavena ultrasonickým vlnám, přičemž zlato po malých mikročásticích odpadá. Pak už je na řadě klasická filtrace z tekutiny a roztavení jako u videí výše.

Chtěli byste si tavení zlata ze SIM karty vyzkoušet?

Zdroj: Golden Scrap, iflscience