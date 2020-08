Živá tapeta v Google Pixel 4a se mění podle stavu baterie. Chcete ji taky?

Nedávno představený telefon Google Pixel 4a pomalu míří k zákazníkům, kteří jej po předobjednání dostanou během příštího týdne. Jak už jsme u této originální série mobilů z dílny amerického giganta zvykli, má v sobě opět několik technologických vychytávek, které mohou konkurenti závidět a uživatelé obdivovat. Mezi zajímavé vlastnosti, které telefon má, patří i promyšlená živá tapeta. Ta totiž umí reagovat na procentuální stav baterie a podle toho měnit také svou podobu. A máme dobrou zprávu pro všechny čtenáře, kteří by ji chtěli vyzkoušet. Zmíněná živá tapeta z mobilu Google Pixel 4a je volně ke stažení a jde použít u velké spousty Android zařízení.

Jméno tohoto dynamického pozadí je Eclipse (česky zatmění), což přesně odpovídá jejímu vzhledu a funkci. Barva tapety postupně ustupuje černé směrem ke spodní hraně displeje podle toho, jak se vybíjí baterie. K dispozici jsou přitom barvy dvě – modrá a fialová. První je automaticky zvolena při nastaveném světlém systémovém vzhledu. Druhá, tedy fialová, se zase objeví v tmavém režimu.

Jak a komu funguje živá tapeta “Eclipse” z Google Pixel 4a?

Ke stažení jsou dvě verze. Ta první je pro Android ve verzi 7.0 – 8.0, která kvůli systémovým omezením nereaguje na nastavený tmavý či světlý režim. Druhá pro Android ve verzi 8.1 a vyšší, která už funguje kompletně. Instalátor nemá omezení na různé typy procesorů, takže by tapeta měla fungovat u drtivé většiny telefonů, které mají požadovanou verzi systému. Aplikace s tapetou nepodporuje ambientní mód, takže si nerozumí s funkcí Always On Display. Stáhnout si můžete i statické obrázky, ale na nich pochopitelně nic extra zajímavého není.

Autorem instalátoru je zkušený člen XDA Developers komunity Pranav Pandey, který stojí za exportem i předchozích tapet z Pixel mobilů. V modelu Pixel 4a údajně našel ještě i další tapetu s názvem Pulley, ale ta zatím nebyla úplně implementována. Jakmile by dostupná byla, do tohoto návodu ji přidáme.

Povedlo se vám živou tapetu z Pixelu 4a nainstalovat?

Zdroj: XDA