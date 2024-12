Noční jízda skončila tragédií: Google Mapy nevarovaly před zničeným mostem, tři muži zemřeli

Různé navigace reagují různě rychle na změny. Některé jako například Waze je zaznamenají prakticky okamžitě, offline aplikace mají zpoždění i několik měsíců. Mapy Google tentokrát zaspaly označení mostu, který byl poškozen povodněmi. Místo, aby ho označily jako neprůjezdný, poslaly na něj tři muže v osobním autě. Ti si bohužel včas nevšimli, že most není celý a vůz z torza mostu spadl a muži zemřeli.

Někdo by mohl říct, že se měli dívat na cestu a měl by samozřejmě pravdu. Jenže ono to nebylo tak jednoduché. Sešlo se zde několik nešťastných okolností, které dohromady vyústily v neštěstí. Při vyšetřování se zjistilo, že muži tuto trasu využívali opakovaně v době, kdy most ještě stál. Most nebyl označený jako poškozený v mapách, ale ani na něm nebyl žádný zátaras nebo značení, které by je na to upozornilo. Nehoda se ke všemu stala v noci.

Google Maps horror :

Wrong #GPS location took the lives of 3 people in #Bareilly, #UttarPradesh#GoogleMaps directed a car to a half-finished bridge.

Due to dense #fog, the incomplete bridge was not visible and the car falls into the #RamgangaRiver, resulting in the death of… pic.twitter.com/uTCMKTz7xG

— Surya Reddy (@jsuryareddy) November 24, 2024