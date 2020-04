Nová chyba Androidu 10 a výše způsobuje zamrznutí systému

Nová chyba v Androidu způsobuje zamrznutí systému Android. Nejen uživatelé zařízení Google Pixel hlásí, že přestane úplně reagovat. Kromě nich zaslalo stejné chybové hlášení i několik uživatelů zařízení OnePlus a Xiaomi. Tento problém se dá dočasně odstranit zamknutím a odemknutím telefonu, nejedná se však o dlouhodobé řešení.

Nejvíce postižených zařízení běží na Androidu 10, nicméně tento problém reportovali i uživatelé vývojové verze Androidu 11. Vypadá to, že selhání nezpůsobuje žádná konkrétní aplikace a jedná se o chybu operačního systému samotného. Uživatelé totiž hlásí zamrznutí během používání aplikací Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music, a Play Store.

Another thing that really bothers me on the Pixel 4 XL – when an app freezes up, it oftentimes locks up the whole UI. Notifications, home gesture – everything becomes unresponsive.

Sometimes the UI unfreezes when the app does, sometimes the app remains frozen.

Anyone else?

— Artem Russakovskii (@ArtemR) April 17, 2020