V posledních týdnech se Netflix seriál Zaklínač dostal zpět do TOP 10 nejsledovanějších a to i přesto, že se jedná o dva roky starý počin. Proč? Na to existuje jednoduchá odpověď. V pátek, 17. prosince 2021 totiž vychází dlouho očekávaná druhá série tohoto seriálu a můžeme se těšit na všech osm epizod najednou. Plán na víkend je tedy pro nejednoho nadšence v celku jasný.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Druhá série Zaklínače je k dispozici na platformě Netflix

Druhá série Netflix seriálu Zaklínač se původně měla objevit už loni, ale vše zkomplikovala pandemie okolo COVID-19 a také zranění nohy herce Henryho Cavilla. Americká společnost nám tedy naservírovala před nějakým časem velmi slušnou náplast v podobě animovaného filmu Zaklínač: Vlčí sen, který se točil okolo Vesemira, další klíčové postavy tohoto světa. Zatímco první série v dějích dosti přeskakovala a pozornější fanoušek ví, že si největší inspiraci vzala z knih Zaklínač I: Poslední přání a Zaklínač II: Meč osudu, ta druhá se bude točit okolo třetího dílu s názvem Krev elfů.

The Witcher Season 2 | Official Trailer | Netflix

Lidé z produkce také slibují, že se dočkáme mnohem ucelenějšího zážitku a seriál nebude přeskakovat mezi různými příběhy najednou. Měla by být tedy o něco jednodušší na pochopení a samozřejmě můžeme počítat také s několika novými postavami jako jsou zaklínači Vesemir, Lambert, Coen či špionem Dijkstrou. Vzhledem k tomu, že CD Projekt RED (vývojáři herní série Zaklínač) a Netflix dali ruce dohromady se prý můžeme těšit také na easter eggy, které pochopí jen ti, kteří zaklínačský svět znají ze svého monitoru/televize.

Jak se vám líbí druhá série seriálu Zaklínač?