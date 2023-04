Třetí série Netflixového Zaklínače má první trailer

Prvních pěti epizod se dočkáme už 29. června

Henry Cavill se v ní rozloučí s rolí Geralta

Seriál Zaklínač patřil v roce 2019 k těm vůbec nejočekávanějším a ačkoliv si mnozí stěžují na to, že se tvůrci příliš nedrží předlohy jde o fantastický počin. Podle nás je jeho slabou stránkou dávkování jednotlivých sérií, nikoliv děj či zpracování jako takové. Vždyť na druhou řadu jsme museli čekat dva roky, přičemž každá má osm epizod. Celkem jsme se tedy dočkali šestnácti dílů, což není příliš velká porce zábavy, vezmeme-li v potaz třeba Hru o trůny. A nyní konečně vyšel první trailer ke třetí sérii, který prozradil i datum vydání.

Netflix bohužel vsadí na rozdělení série do dvou částí, přičemž ta první vyjde 29. června, tedy poměrně brzy. V tento den bude na streamovací platformě k dispozici pět epizod, zatímco zbývajících tří se dočkáme až 27. července. Takže stihneme během měsíce spolehlivě zapomenout, co se v prvních pěti dílech událo. To je dost nešťastné a ačkoliv nejde o nic nového, nepřestaneme se nad rozhodnutím udivovat. Dávkování v podobě jednoho dílu za týden je v pořádku, tohle ne.

Zaklínač: 3. řada | Oficiální teaser | Netflix

Samotný trailer bohužel neprozrazuje až na datum téměř nic, ale pokud chcete nasát atmosféru a vidět v akci Henryho Cavilla, který si střihne roli Geralta ve třetí sérii naposledy, rozhodně na něj mrkněte. Má něco lehce přes minutku.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se těšíte na nového Zaklínače?

Zdroj: YouTube