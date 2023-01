Základní Google aplikace se taky převlékla do Material You

Od příchodu Androidu 12 začal nejen celý systém přecházet do nového stylu Material You, který například upravuje prvky podle zvolené tapety a vyznačuje se zakulacenými rohy nebo většími tlačítky. Tento redesign berou postupně za své také Google aplikace, které už jsou z velké části “převlečené”. Paradoxně je to ta úplně elementární, která se úprav dočkala až nyní. Jde o základní aplikaci Google pro vyhledávání, zobrazování zpráv či správu účtů.

Zatím v beta verzi Android aplikace Google se začal styl Material You projevovat dost viditelně už na základní kartě. Jsou vidět zaoblené “pilulkové” obrysy u spodních tlačítek, nicméně třeba dynamické barvy zde zatím aplikovány nebyly a stále je zde k vidění světle modré podkreslení. To se ale může velmi rychle změnit. Na vzhled tapety ale reaguje menu vyvolané tlačítkem vpravo nahoře, takže je možné, že se skutečně některé prvky ještě ladí.

Změny nastaly také u nastavení aplikace. Na pozadí je po vzoru dalších nástrojů s Material You čistě černá barva, přepínače jsou nově zaoblené a přibylo i užitečné pole pro vyhledávání. Změny byly zachyceny u Google aplikace ve verzi 14.4 beta.

Co obecně říkáte na styl Material You?

Zdroj: sammobile