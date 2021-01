Kde je zakladatel AliExpressu a AliPay? Svět hledá čínského miliardáře

Kam se poděl Jack Ma, spoluzakladatel obří korporace Alibaba Group, do které patří například server AliExpress nebo platební brána AliPay? Tuto otázku si pokládají lidé po celém světě. Globálně známý miliardář se od listopadu neukázal na veřejnosti a internetem se šíří teorie o důvodu. Kauze se věnují renomovaná ekonomická i bulvární média, včetně těch českých. Nejpravděpodobněji se momentálně jeví varianta, že proti podnikateli zasáhla přímo Komunistická strana Číny. Tu totiž zakladatel Alibaba Group Jack Ma v poslední době v několika ohledech kritizoval, načež podivně zmizel.

Zatím poslední informaci, která se dostala i do “západních” médií, poskytly The Asia Times. Cituje zástupce komunistické strany s vyjádřením, že je miliardář pod “všeobecným dohledem”. Co to může znamenat? Podle všeho je řeč o zatčení či domácím vězení. Motivem mají být Maovy výroky namířené proti regulační politice Číny. V posledních týdnech se prý tamní média snaží miliardáře a bývalého učitele vykreslit jako hrozbu. Země údajně pracuje i na tom, jak jeho projekty jako AliExpress či AliPay odříznout od veřejných financí. Na veřejnosti se neobjevil od listopadu, tehdy dokonce nedorazil ani na finále vlastní talentové show Africa’s Business Heroes. Zakladatel Alibaba Group Jack Ma zmizel ještě před jeho konáním.

