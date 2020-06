Brazílie tlačí na firmy Visa a Mastercard, aby blokovaly WhatsApp platby

Je to pár dní, co jsme vás informovali o tom, že komunikační nástroj WhatsApp spouští testování vlastních plateb v jedné z prvních zemí. Po takové zprávě pak většinou přichází informace o širším zavádění a ladění detailů. V tomto případě se ale zdá, že novinka narazí na tvrdého protivníka. Alespoň tedy v Brazílii, kde se do projektu rozhodla “hodit vidle” národní banka. Vydavatele karet Visa a Mastercard instituce vyzvala, aby tuto funkci nepodporovaly a platby přes WhatsApp zablokovaly. A prý to z obav z narušení platebního systému v zemi, pokud se vše řádně nevyzkouší a neotestuje. Když společnosti neuposlechnou, hrozí jim prý sankce. Zákaz WhatsApp plateb v Brazílii má prý trvat do té doby, než se všechny strany dohodnou na jasných podmínkách.

Pro Facebook, majitele WhatsAppu, přitom nejde jen o běžnou řadovou zemi. V Brazílii je 120 milionů uživatelů této komunikační aplikace, což stát v tomto ohledu řadí na druhé místo za Indii. I v této asijské zemi měl Facebook dříve problémy s platebními funkcemi prorazit. Aby toho nebylo málo, zákaz WhatsApp plateb v Brazílii dostal zásah i z jiné stran. Další tamní úřady americké firmě zablokovaly spojenectví s největší platební branou Cielo. Facebook a brazilské instituce se samozřejmě okamžitě pustily do výměny názorů. Uvidíme, k čemu povedou.

Zdroj: Reuters