Facebook začal testovat platby ve Whatsappu. Kde a jak to funguje?

Společnost Facebook na blogu WhatsAppu 15. června oznámila, že do tohoto nejpopulárnějšího komunikátoru na světě vložila novou platební funkci. Je skrze ni možné uhradit objednávky v online obchodech a posílat peníze ostatním uživatelům. V případě e-shopů je možné se z mobilní aplikace WhatsAppu podívat na zboží či službu a odtud ji také přímo zaplatit. Transakční brána je postavená na již funkčním systému Facebook Pay a americká firma slibuje, že po otestování budou platební metody přibývat v dalších nástrojích pod její značkou. Platby přes WhatsApp jsou momentálně dostupné jen v Brazílii. Časem by se měl ale podle všeho dočkat i zbytek světa.

Jako u jiných “pay” služeb bude samozřejmě potřeba propojení s existující kreditní či platební kartou. V Brazílii se to zatím týká tří největších bank. Transakce se budou potvrzovat šestimístným PINem. I když zatím Facebook neřekl, kdy hodlá platby přes WhatsApp rozšiřovat do dalších zemí, v blogovém příspěvku přímo uvádí “těšíme se, až tuto možnost přineseme všem”. Oproti jiným službám a firmám, které se často ohánějí formulkou “v dalších regionech již brzy”, je to trochu nadějnější sdělení. Pokud nejde jen o prázdnou vábničku, placení přes WhatsApp asi bude dostupné globálně.

Chtěli byste mít možnost platit přes WhatsApp?

Zdroj: WhatsApp