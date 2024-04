Zákaz telefonů na základních školách na Slovensku se jeví pravděpodobně

Chytré mobilní telefony jsou přitom řadu let nedílnou součástí našich životů

Jejich používání ve školách není bez rizika, ale zákaz není tím nejlepším řešením

Chytrý mobilní telefon má dnes ve světě dospělých prakticky každý a pokud se podíváme do světa dětí, ani tady se situace příliš neliší. Kdy koupit dítěti první telefon? Na toto téma se diskuze vedou prakticky neustále, vychází ohromné množství článků a myslím si, jasno nebude nikdy.

Mobilní telefony ve školách? Shodneme se na tom, že chytré telefony s kvalitními fotoaparáty a řadou aplikací nemusí děti používat jen k dobrým a bohulibým věcem. Úplný zákaz telefonů na základních školách na Slovensku ale vnímám jako krok úplně špatným směrem…

Hned na úvod musím konstatovat, že nejsem učitel. Ale oblast vzdělávání je mi velmi blízká a ačkoliv do školy nechodím řadu let, podílím se na některých aktivitách, které se zaměřují na talentovanou mládež na středních školách. Nemám žádné přímé zkušenosti se současným vzděláváním na základních školách.

Přesto chystaný zákaz telefonů na základních školách nechápu a určitě se nestanu jeho fanouškem. Nejprve si dovolím citovat aktuální návrh tak, jak jej má na svých stránkách publikované samotné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

V 1. až 3. ročníku základnej školy bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy,

od 4. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program,

od 6. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak to vyžaduje štátny vzdelávací program, alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potřeby vzdelávania.

Tolik současný návrh, který si dovolím ještě doplnit o dodatek, který je na stránkách (kromě jiného) uvedený – „Cieľom musí byť používať technológie tak, aby prispievali k zlepšovaniu výsledkov detí a ich duševnej pohode„. Ano, dobrý úmysl… Ale položme si otázku – dává smysl 14-15 letým studentům zakazovat telefony během přestávek?

Za mě jednoznačně ne. Pokud je cílem studenty uchránit před nějakým nebezpečím či šikanou, pak podobný zákaz telefonů na základních školách problém maximálně oddálí. Nebo si někdo skutečně myslí, že puberťáci ve škole ani jednou svůj Apple iPhone nebo Android z kapsy nevytáhnou?

Plošný zákaz čehokoliv je jednoduché a docela efektivní řešení problémů, u kterého se nám nechce na jeho řešení vynakládat energii. Ale k čemu máme rodiče, k čemu máme učitele? Neříkám, že by se na základní škole měly děti učit s ChatGPT a používat AI při řešení domácích úkolů. Ani není nutné si na jakýkoliv úkol stahovat aplikaci z Obchodu Play…

Ale nevracejme se ani do středověku, moderní technologie tady zkrátka jsou a už tady s námi zůstanou. Ať jsou ve školách jasná (a vymahatelná) pravidla pro používání telefonů. Ale plošný zákaz telefonů na základních školách za mě neřeší vůbec nic a děti kupředu neposune, rozhodnutí tohoto typu leží na rodičích.

Chápu a respektuji, že telefony se dají používat k řadě nedobrých věcí a například v první nebo druhé třídě je otázka, jestli jsou nutné. Já si myslím že nejsou, ale někdo jiný může mít názor opačný a rozhodně mu jej neberu… Řešit toto formou zákona mi přijde jako pověstný kanón na vrabce.

Potřebují na Slovensku učitelé telefony?

Zatím se to naštěstí týká pouze Slovenska a je to teprve návrh, na druhou stranu když něco podobné komentuje samotný ministr, je šance na kompletní schválení v rámci legislativního procesu docela vysoká. Během něj může ještě dojít k dílčím změnám, ze současné textace ale vůbec nemám pocit, že by se na ní mělo něco zásadnějšího změnit.

Pokud skutečně dojde k navrhovanému zákazu telefonů na základních školách, bude to krok špatným směrem. Doufám, že bude případně následovat zákaz telefonů na základních školách (respektive klidně na všech…) pro samotné učitele, k výuce je rovněž nepotřebují a mohou se bez nich soustředit na zlepšovanie výsledkov detí a ich duševnu pohodu…

Je zákaz telefonů na základních školách správnou cestou?

Zdroj: minedu