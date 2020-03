Někteří uživatelé přijdou o možnost instalovat aplikace mimo Obchod Play

Americký Google dnešním dnem zavádí bezpečnostní novinku, která mimo jiné v Androidu znemožní přímou instalaci aplikací, které nepocházejí z Obchodu Play. Týká se to členů Programu pokročilé ochrany (Advanced Protection Program – APP). Ten si klade za cíl špičkové zabezpečení Google účtů před phishingovými a malwarovými pokusy o získání dat či přístupů. Je určen hlavně lidem, kteří mohou být terčem cílených kybernetických útoků (politici, aktivisté, umělci, novináři…), ale přihlásit se do něj může kdokoli. Od nynějška se uživatelů APP týká několik novinek a citelná změna kolem instalace aplikací z neznámých zdrojů do systému Android je jednou z nich.

APP zabezpečuje nejen telefony, ale Google účty na všech platformách. Současné změny se ovšem týkají hlavně přístrojů s Androidem. Tou první je, že v zařízeních s přihlášeným APP účtem poběží trvale spuštěná ochrana Google Play Protect. Ta ve spolupráci s umělou inteligencí nepřetržitě kontroluje bezpečnost (na)instalovaných aplikací. A s tím souvisí i následující krok. Android zakáže přímé instalace aplikací z neznámých zdrojů. Co to přesně znamená? Libovolný .apk soubor půjde sice stáhnout, ale telefon jej odmítne nainstalovat.

Bude existovat jen pár výjimek. Patří mezi ně třeba aplikace, které nejsou v Obchodě Play, ale pocházejí od výrobce telefonu a byly v něm předinstalované. Novinka v APP také nebude mazat žádné aplikace, které už v telefonu uživatel má. A kdyby přece jen chtěl člen APP úplně cizí aplikaci instalovat, může jedině přes Android Debug Bridge (ADB). Omezení se zatím netýká uživatelů firemních účtů v rámci G Suite. Pro toto prostředí Google podobné řešení chystá.

Patříte mezi členy Programu pokročilé ochrany Googlu?

Zdroj: Google