Tálibán nařídil zákaz chytrých telefonů svým členům i úředníkům. Platit má od konce června Hlavní stránka Zprávičky Vůdce Tálibánu Hibatulláh Áchundzáda nařídil členům hnutí i státním zaměstnancům zákaz chytrých telefonů Nařízení má platit od 26. června 2026, tedy od prvního dne měsíce muharram roku 1447 podle islámského kalendáře Kdo pokyn poruší, přijde podle dokumentu o telefon a může čelit vojenskému soudu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Tálibánské vedení zpřísňuje pravidla pro vlastní řady. Nejvyšší vůdce hnutí vydal ústní nařízení, které jeho členům i zaměstnancům státní správy zakazuje používat chytré telefony, a jeho dodržování mají kontrolovat vojenské soudy v osmi zónách, na které je území rozděleno. Informoval o tom web Afghanistan International. Koho se zákaz chytrých telefonů týká Nařízení vydal nejvyšší vůdce Tálibánu Hibatulláh Áchundzáda formou ústního pokynu. Ministerstvo spravedlnosti ho rozeslalo předsedům vojenských soudů v osmi zónách země a informovalo o něm také policejní velitele a šéfy zpravodajských složek. Pokyn se vztahuje na členy hnutí a zaměstnance státní správy a míří konkrétně na chytré telefony, nikoli na mobilní telefony obecně. Podle dokumentu, na nějž Afghanistan International upozornil, úřady zároveň vedou seznam osob pod dohledem. U každé z nich evidují jméno, funkci, místo působení, mobilní síť a telefonní číslo. Jak se má zákaz vymáhat Nařízení má vejít v platnost prvního dne měsíce muharram roku 1447 podle islámského kalendáře, což odpovídá 26. červnu 2026. Od tohoto data má být porušení trestáno zničením telefonu a v případě potřeby i „náboženskými a právními“ kroky. Provinilce mají řešit vojenské soudy spadající pod vojenskou sekci nejvyššího soudu hnutí. Oficiální zdůvodnění dokument neuvádí. Omezování chytrých telefonů bývá obecně spojováno s obavami z úniku informací a šíření neschváleného obsahu přes sociální sítě a komunikační aplikace. Zákazu předcházela další omezení Nejde o první krok tímto směrem. V roce 2025 Áchundzáda vyzval členy hnutí, aby používání chytrých telefonů omezili. Tři dny před vydáním nynějšího nařízení ministerstvo školství instruovalo studenty, aby si telefony nenosili do škol ani do náboženských seminářů. V říjnu 2025 pak univerzity zakázaly používání chytrých telefonů na pracovišti během pracovní doby, s výjimkou vedení institucí. Ministr pro vysoké školství dříve označil chytré telefony za „jednoho ze tří hlavních nepřátel muslimů“. Co si o jakékoliv formě zákazu telefonů myslíte vy? Zdroje: Afghanistan International, KabulNow O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Afghánistán bezpečnost Chytré telefony Tálibán zákaz Mohlo by vás zajímat 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025 5 důvodů, proč si vypínat Wi-Fi v mobilu Jana Skálová 1.11.2024 Google zavádí nová bezpečnostní pravidla pro Android. Možná kvůli nim nespustíte aplikace Jana Skálová 16.12.2024 Routery TP-Link údajně přispívají k hackerským útokům. V USA jim hrozí zákaz Jana Skálová 25.12.2024 Chytrý zvonek od TP-Link umí nahrávat nonstop a vydrží osm měsíců. Cena je rozumná Adam Kurfürst 25.8.2024 Trump jako spasitel TikToku? U soudu se domáhá pozastavení zákona Jana Skálová 30.12.2024