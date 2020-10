5 super vychytávek z EMUI 11, které Huawei ukázalo při uvedení Mate 40

Společně s novými telefony řady Mate 40 představila čínská společnost Huawei také novinky v systému EMUI 11. Tato Android nadstavba dostala několik zajímavých funkcí, které by mohly trochu zalepit díru po scházejících Google aplikacích. Ty jsou pochopitelně i těmto mobilům nadále zapovězeny. Huawei se nicméně hodně snaží a než dorazí do jeho telefonů systém HarmonyOS, můžeme si užívat zajímavé funkce v EMUI 11. Pojďme se podívat na pět konkrétních, které nás při prezentaci nejvíce zaujaly.

HUAWEI Mate40 Series Online Global Launch Event

TOP 5: Nové zajímavé funkce v EMUI 11

Dynamický režim AOD + EOD

Funkci Always-On-Display asi znáte. Umožňuje neustále zobrazovat na displeji určitě informace i v případě, kdy je obrazovka zamknutá. Jde o velmi oblíbenou vychytávku, kterou se v Huawei rozhodli posunout na novou úroveň. Vlastně dvě. Jejich dynamický režim AOD umožňuje mít na displeji animovaný objekt, který si můžete sami vygenerovat na základě pořízeného videa. Na první pohled to vypadá opravdu dobře a už se těšíme, až to vyzkoušíme (do redakce nám brzy dorazí Mate 40 Pro). Ještě zajímavější funkcí je EOD neboli Eyes On Display. Vývojářům se podařilo naučit telefon rozsvítit AOD pouze v okmažiku, kdy se na displej díváte. A podle ukázek ve videu i z různých úhlů, nejen zpříma.

Nová bezdotyková gesta

Loňský Mate 30 přišel s ohledem na bezdotyková gesta s vertikálním scrollováním. Letošní novinka a EMUI 11 v ní už umí posouvat obsah i do boku, přijímat vzdálené gesto stisknutí a je také možné telefon částečně ovládat očima.

Práce na více obrazovkách

Na tomto Huawei pilně pracuje už delší dobu a opět jsme se dočkali několika vylepšení. Na počítači je nyní například možné zobrazit několik oken mobilu naráz a pracovat tak s více aplikacemi. K dispozici je také efektní a efektivní scrollování mezi okny.

Líbí se vám tapety z nového Huawei Mate 40? Tady je stáhnete… čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Chytré multi-okno

Tato novinka má na svědomí lepší multitasking práci v mobilu. Lze jednodušeji přizpůsobovat velikost oken při rozdělené obrazovce a přichází také formát bublin, do kterých se dají aplikace hodit z postranního panelu. Toto vylepšené prostředí celkově hodně připomíná možnosti nového Samsung Galaxy Z Fold2.

E-mail conversation mode

Také vás štve, když se musíte brodit dlouhými těly e-mailů a špatně se vám v nich hledají i přílohy? A raději byste i klasickou elektronickou poštu řešili ve formátu známém třeba z Messengeru nebo WhatsAppu? Přesně to tato novinka umožňuje. Konverzace od konkrétních lidí řadí do moderní podoby chatovacích kanálů a v nich je pak možné řešit e-maily jako při chatování. Včetně práce s přílohami.