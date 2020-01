Americká vláda vloni znovu zesílila svou snahu dostat se k uživatelským datům v telefonech. Prý ve jméně “veřejných zájmů a bezpečnosti”. Opět proto například zopakovala výzvu směrem k Applu, aby nechával v telefonech zadní vrátka pro přístup vyšetřovatelů. Ten to jasně odmítl a oficiální cesta tak k datům uživatelů pro detektivy nevede. V případě vyšetřování se tedy agentury a úřady musejí pustit do násilného prolamování zabezpečení přístroje a účtu. Policejní stanice v texaském Fort Worth se nyní svěřila, jak problematické to je. Jeden z detektivů dokonce popsal, jaké jsou rozdíly při prolamování iPhonů a telefonů s Adroidem. Zabezpečení nového Androidu 10 je prý mnohem silnější.

Detektiv a forenzní technik Rex Kiser se podělil o zajímavé zjištění. “Před rokem jsme se nemohli dostat do iPhonů, ale téměř do všech Androidů ano. Teď se nedostaneme skoro do žádného Androidu,” prozradil ve své zprávě. Policisté v tomto spolupracují s firmou Cellebrite. Ta má nástroj, který je v současné době schopný prolomit bezpečnost iPhonu X a vytáhnout z něj GPS záznamy, zprávy, výpis hovorů, kontakty a dokonce i data z aplikací jako Instagram, LinkedIn či Twitter. Na Android je prý ale firma krátká. Do něj se nedostane. U Pixelu 2 a Samsungu Galaxy S9 nástroj něco málo objevil, ale nezískal data ze sociálních sítí, GPS modulu ani prohlížečů. Huawei P20 Pro byl dokonce tak odolný, že nástroj nezjistil vůbec nic.

Poslední Android je nejtěžší protivník

Bavíme se ale pouze o jednom nástroji, jedné technice a vyjádření jedné policejní stanice. Zabezpečení Androidu pochopitelně není absolutně neprolomitelné a v některých případech by byl slabší než iPhone. Z pohledu policistů je teď ale obecně mnohem těžší se do něj dostat. Samozřejmě je tu řeč hlavně o verzi 10. Už se prý podařilo prolomit i poslední iPhone 11 Pro Max, i když s velkými obtížemi. Sdělení policejní stanice obecně vyzdvihuje poslední Android jako nejtěžšího protivníka.

Proč to vlastně americká vláda a vyšetřovací orgány dělají? Můžeme samozřejmě polemizovat o špehování lidí a ukládání osobních dat, ale někdy jsou jejich záměry logické. Existují třeba případy vražd, kdy se důležitý důkaz mohl ukrývat v iPhonu oběti. Policie se do něj chtěla dostat a požádala Apple o pomoc. Ten ale rezolutně odmítl. Proto se vláda oficiálně obrací na speciální softwarové firmy, které telefony odemykají. Nebo se o alespoň pokoušejí. Zatím je to velmi dlouhý proces, ale pokroky se prý dějí.

Zpoždění vyvráceno, Android 10 už míří do řady Galaxy S9. Kdy bude v ČR? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Co říkáte na praktiky amerických vyšetřovatelů?

Zdroj: XDA