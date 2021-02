Youtube ulehčí rodičům pandemii, eliminuje nevhodný obsah pro starší děti

V poslední době si děti zrovna dvakrát nehrály venku. Nemám teď na mysli důvody jako rozšíření sociálních sítí apod. Mluvím o koronavirových opatření. Všichni jsme víceméně zavřeni doma. Děti doma nemají moc činností, spousta z nich tedy dochází na online hodiny, hraje hry a sleduje Youtube. Platforma obsahuje nepřeberné množství obsahu, který občas není zrovna dvakrát vhodný pro děti, a proto Youtube představil rodičovskou kontrolu pro starší děti s názvem Supervised experiences.

Youtube chce pomoct rodičům při vybírání vhodného obsahu pro děti. Nová funkce myslí na starší děti (9 let a více) pro které není vhodné Youtube Kids. To je totiž určeno pro ty nejmladší sledovatele Youtube. Nová funkce nabídne sadu omezení, která rodičům umožní lépe kontrolovat, k jakému obsahu mají jejich děti přístup. Youtube představil rodičovskou kontrolu pro starší děti v podobě třech úrovní, které jsou rozdělené podle věku dětí. Před spuštěním Supervised experiences musí rodič propojit svůj Google účet s účty svých dětí, následně vybere úroveň.

Úrovně Youtube Supervised experiences

První úroveň Youtube Supervised experiences je “Explore“, ta je prý vhodná pro děti od 9 let. Úroveň Explore dětem nabídne vlogy, výukové programy, herní videa, hudební klipy, novinky, vzdělávací obsah a další. Druhá úroveň “Explore more“, je určena pro děti od 13 let. Nabídne širší škálu videí a živé přenosy. Poslední úrovní je „Most of YouTube“, což jsou téměř všechna videa kromě obsahu s věkovým omezením. Ještě dodám, že Supervised experiences by měl mít identický vzhled s klasickým Youtubem, jediné co by se lišilo je obsah.

Youtube představil rodičovskou kontrolu pro starší děti právě v době pandemii, kdy by se nová funkce mohla rodičům hodit. Nesmíme ale zapomenout, že přes veškerou snahu je YouTube jenom platforma, která se spoléhá na zpětnou vazbu uživatelů (nahlášení nevhodného obsahu apod.) a strojové učení. Program bude spuštěn nejprve s ranou beta verzí, širší beta verze bude spuštěna (jako pro Android tak pro iOS) v nadcházejících měsících.

Na druhou stranu mě napadá, jestli jedno opatření ze strany Youtube zabrání dětem v přístupu k nevhodnému obsahu, který je nejen na Youtube, ale na celém internetu. Jak se k celé problematice stavíte vy, sledujete nebo byste sledovali činnost svých dětí na internetu, případně do jaké míry?

