YouTube se už dávno stal nedílnou součástí našich životů. Posloucháme přes něj hudbu, podcasty nebo sledujeme filmy, naše děti na něm hledají zábavu. A teď si představte, že vaše nevinné dítko bude sledovat svou oblíbenou pohádku a na jejím začátku na něj namísto reklamy na prací prášek vyskočí porno. Ano, i to se může stát.

Reklamy obsahující sexuálně explicitní scény očekáváme na portálech s nelegálními kopiemi filmů nebo na webech pro dospělé. YouTube ale považujeme za bezpečné místo, kde se nic podobného nevyskytuje. Opak je ale pravdou a YouTube prohrává svůj souboj s NSFW reklamami. Každý inzerent si v nich totiž může zobrazovat cokoliv – a i zavedená pravidla YouTube o zakázaném obsahu se dají poměrně snadno obejít. Takže na vás z reklamy může jednoduše vyskočit cokoliv.

Wtf is this @YouTube @YouTubeIndia literally the first fucking ad is this. Like these don’t even go through any ad review or approval. At this just let them post porn 🤦🏻🤦🏻 pic.twitter.com/1Y3Wvvlbme

— Anfz (@Anfz_dx) July 23, 2024