Google tu a tam ve svých aplikacích a službách provádí nějaké ty designové změny, aby se s nimi více přizpůsoboval moderním trendům. Nový styl uživatelského rozhraní, který se aktuálně testuje na YouTube, se ale dá považovat za naprosto otřesný. Navíc prakticky od základu mění dlouho zažité provedení stránky s přehrávačem.

Některým uživatelům oblíbené platformy pro sdílení video obsahu se začalo ukazovat nové uživatelské rozhraní. Příspěvky s ním zaplnily sociální síť X, a když jsem je procházel, měl jsem problém natrefit na reakce, které by jej vyloženě chválily. Ačkoliv se vám sem tam povede dohledat komentář od někoho, komu se nové UI líbí, většina diváků je doslova znechucena, popřípadě má k redesignu několik výtek.

Jak jste si mohli všimnout, YouTube experimentuje s přesunutím informací o videu – včetně titulku, kanálu autora a tlačítek pro interakci (odběr, like, dislike atp.) – i celé komentářové sekce na pravou stranu webu. Zmíněné položky tak nahrazují vertikální seznam souvisejících či doporučených videí, který se přesunul pod samotný přehrávač.

Jak poznamenávají někteří diváci a musím s nimi v tomto ohledu souhlasit, nové UI umožňuje při sledování videa číst komentáře ostatních uživatelů. Aktuálně testovaný design je v lecčem podobný tomu, jaký používá například platforma Twitch, určená pro vysílání a sledování živého obsahu.

S novými rozloženími stránky přehrávání se podle oficiálního příspěvku na stránce podpory experimentuje už od 20. února letošního roku. Uživatel @RefflesAquaria pak na platformě X uvádí, že na nové rozhraní narazil již před pár týdny, ale po masivní vlně kritiky bylo staženo. Proto se diví, že to s ním YouTube zkouší znovu.

Samotný YouTube se v komentářové sekci pod jedním příspěvkem, který redesign zcela odsuzuje, vyjádřil se slovy: „Zní to, jako byste viděli experiment/testovací funkci. různé týmy na YouTube často testují nové způsoby, jak vylepšit funkce a [uživatelské] zkušenosti“. Autora původního postu odkázal na web pro sdílení zpětné vazby a seznam nedávných experimentů.

