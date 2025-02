YouTube Premium má nové experimentální funkce. Potěší zejména milovníky hudby

Reklama

YouTube můžete používat zdarma a nikdo vás nenutí předplácet si ho. Je ale dobré vědět, že YouTube Premium přináší mnoho různých výhod. Mezi nimi je i občasný dárek od Googlu v podobě dočasných nových funkcí. Ty na platformě nejsou běžně dostupné a jedná se o takzvané experimentální verze. Pár jich přibylo i teď.

V YouTube Premium tak aktuálně můžete najít několik zajímavých novinek, které si můžete podle libosti vyzkoušet (nebo je klidně ignorovat). Google v nich sází na umělou inteligenci a dost možná vás jimi potěší.

Vysoká kvalita zvuku a úprava hlasitosti

K nejzajímavějším patří funkce, která vám dá možnost poslouchat zvuk videí na YouTube v nejvyšší možné kvalitě. To oceníte nejen u profesionálních videoklipů, ale třeba i u trailerů nebo při sledování filmů. Pokud máte pocit, že jste žádnou změnu nezaznamenali, je dobré pustit si video, které dobře znáte – právě u něho budete moci vylepšení zvuku nejlépe posoudit.

S tím tak trochu souvisí i nová možnost lepšího nastavování hlasitosti. Teď si samozřejmě můžete hlasitost také nastavovat podle vlastních potřeb, ale nemůžete vychytat drobné nuance. Novinka vám umožní nastavovat ji mnohem detailněji a přesně podle vašich představ.

A lépe jde ovládat i rychlost přehrávání na iOS a Androidu. Volit můžete v rozmezí od 0,25násobku do 4násobku, a to s přesností neuvěřitelných 0,05.

Novinky v Shorts

Další experimentální funkcí na YouTube je obraz v obraze. Tentokrát se týká pouze takzvaných Shorts a výhradně uživatelů iPhonů. Novinku oceníte, pokud chcete kromě sledování nebo poslechu videa zároveň na displeji sledovat nebo dělat i něco jiného (třeba používat jinou aplikaci).

Shorts navíc dostaly i funkci chytrého stahování pro iOS. Podle toho, jak dobře vás algoritmus Googlu zná, automaticky vám stáhne krátká videa, která by vás pravděpodobně mohla zajímat, a to přímo do vašeho iPhonu.

Všechny zmíněné experimentální funkce jsou dostupné pouze do 5. března. Pokud si je tedy chcete vyzkoušet, neměli byste se nad tím dlouho rozmýšlet.

