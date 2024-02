YouTube Premium pokořilo hranici 100 milionu uživatelů!

Popularita YouTube Premium v poslední době výrazným způsobem roste

Pro Google je YouTube velmi důležitým zdrojem peněz, ačkoliv TikTik je silná konkurence

V současnosti spoléhá na placenou verzi přes 100 milionů uživatelů, těch platících ale bude méně

YouTube se přímo na svých oficiálních stránkách pochlubilo důležitým milníkem, poprvé v historii se počet uživatelů YouTube Premium a YouTube Music přehoupl přes magickou hranici 100 milionů uživatelů. To je pro Google skvělá zpráva, ačkoliv číslo skutečně platících zákazníků bude nižší.

Proč? Do zmíněného čísla jsou započítáni rovněž zákazníci, kteří mají pouze zkušební (tudíž bezplatnou) verzi. K vybraným telefonům se často dává předplatné například na 1 nebo 3 měsíce, většina uživatelů po konci bezplatného období v placené verzi nepokračuje.

Minimálně část zákazníků ale nakonec za YouTube Premium platit bude, výhody jsou totiž značné. Samozřejmostí je absence reklam, YouTube navíc může běžet kompletně na pozadí nebo s vypnutým displejem. 179 korun měsíčně pro jednotlivce je za mě přijatelná cena, mnohem lépe ale vychází rodinné předplatné. To vyjde na 269 korun, ale zapojit do něj můžete až 6 různých účtů Google, na jednotlivce to vychází necelých 45 korun. A to je zkrátka paráda…

Všechno ale není vždycky růžové, autoři YouTube už mnoho let bojují proti blokátorům reklamy, úplně oblíbené nejsou ani alternativní aplikace, které bezezbytku nahrazují verzi s předplatným, přitom jsou k dispozici kompletně zdarma. Z pohledu Google jde tak trochu o boj s větrnými mlýny, naprosto ale chápu, že se peněz za reklamu nechce vzdát. Jak už jsem ale zmínil, platba za YouTube bez reklam mi dává smysl. Naopak platba za Facebook bez reklam je něco, co bych nedoporučil snad ani nepříteli…

Platíte si za YouTube Premium?

Zdroj: YouTube