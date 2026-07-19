YouTubu přestala fungovat tahle skvělá vychytávka. Google pořád nevydal opravu Hlavní stránka Zprávičky Na YouTubu přestal části uživatelů fungovat oblíbený režim obraz v obraze Problém se týká hlavně iPhonů, objevuje se ale i na některých Androidech Google o chybě ví od pátku, opravu ale zatím nevydal Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Ještě nedávno jsme slavili, když YouTube jednu ze svých nejšikovnějších funkcí konečně dopřál i lidem bez předplatného – jak jsme psali v květnu, obraz v obraze se otevřel úplně všem. O to hůř teď působí, že právě tahle vychytávka části lidí zničehonic vypadla: video se po odchodu z aplikace nesmrskne do plovoucího okénka, jen odněkud dál hraje zvuk. A Google zatím žádnou opravu nevydal. Co přesně na YouTubu nefunguje? Obraz v obraze funguje jednoduše: pustíte si video a ve chvíli, kdy z YouTube odejdete třeba na plochu, se přehrávač scvrkne do malého plovoucího okénka, které zůstane nad ostatními aplikacemi. Přesně tohle teď u části lidí selhává. Po opuštění aplikace se žádné okno neobjeví – obraz zmizí a pokračuje jen zvuk na pozadí. Video tak sice slyšíte, ale nevidíte, takže se z chytré vychytávky stává v podstatě přehrávač hudby. Server 9to5Google chybu replikoval na iPhonu s aplikací YouTube ve verzi 21.28. Obraz v obraze přitom patří k funkcím, které YouTube teprve nedávno rozdal zdarma úplně všem. Do té doby šlo o výsadu předplatitelů služby Premium a k volnému používání se novinka dostala až letos. O co větší radost tehdy udělala, o to víc teď mrzí, že zrovna ona zlobí. Naprostá paráda! YouTube uvolňuje tuhle placenou funkci pro všechny uživatele Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Že nejde o ojedinělý výkřik jednoho naštvaného uživatele, ale o plošnější potíž, dokládá i vlákno na oficiálním pomocném fóru YouTube, kde se stížnosti na nefunkční obraz v obraze začaly houfně sbíhat. Sami tvůrci videoslužby tam problém potvrdili a slíbili, že se na něj dívají. Koho se problém týká? Špatná zpráva hlavně pro majitele iPhonů, o něco lepší pro tábor Androidu: drtivá většina hlášení míří právě z iOS. Na Androidu se závada objevuje spíš výjimečně a třeba na testovaných Pixelech se ji zopakovat nepodařilo. Neznamená to ale, že by se problém Androidu netýkal vůbec, ale hlášení Google zaznamenal výrazně méně. Kdy dorazí oprava? Google na problém narazil už koncem týdne a vydal příspěvek na fóru se zprávou, že jeho týmy situaci aktivně prošetřují. Do dneška se ale nic nezměnilo – oprava nebyla k dispozici a nepadl ani odhad, kdy by mohla přijít. Kolik lidí přesně se závada týká, zatím jasné není. Používáte u YouTube obraz v obraze – a funguje vám, nebo taky zlobí? Zdroje: 9to5Google, Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android chyba Google iOS obraz v obraze YouTube Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024