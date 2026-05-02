Naprostá paráda! YouTube uvolňuje tuhle placenou funkci pro všechny uživatele Hlavní stránka Zprávičky YouTube uvolňuje funkci picture-in-picture (PiP) pro všechny uživatele po celém světě, včetně těch bez předplatného Premium Funkce zafunguje pouze u delšího ne-hudebního obsahu, hudební videa zůstávají vyhrazena pro Premium Rozšíření probíhá postupně v následujících měsících a týká se aplikací pro Android i iOS Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Konečně. Po letech, kdy si Američané užívali jednu z nejpraktičtějších funkcí YouTube a zbytek světa měl smůlu, oznámil Google globální rozšíření picture-in-picture režimu pro všechny uživatele. Funkci, díky které video pokračuje v přehrávání v malém okně i poté, co opustíte aplikaci. Dosud ji v Evropě dostali jen platící Premium předplatitelé. To se mění. Co PiP zdarma umí a kde je zádrhel Premium uživatelé bez náhrady Co PiP zdarma umí a kde je zádrhel Princip je jednoduchý a všichni ho znají z jiných aplikací. Spustíte video, swipnete domů – a místo toho, aby se přehrávání zastavilo, video pokračuje v malém plovoucím okně, které lze posouvat po obrazovce nebo měnit jeho velikost. Klepnutím se vrátíte do plné aplikace, druhým klepnutím video pozastavíte. Klasika, na kterou jste možná zvyklí z VLC, Netflixu nebo třeba Twitch aplikace. Háček je v omezení obsahu. Bezplatné PiP funguje pouze u delšího ne-hudebního obsahu – tedy klasická videa, vlogy, recenze, návody nebo třeba sportovní přenosy. Hudební klipy a živé hudební koncerty zůstávají v PiP exkluzivně pro Premium předplatitele. Google si očividně jeden z hlavních prodejních argumentů Premium plánu nechce kompletně rozmělnit, ale aspoň základní zákaznickou frustraci tímto krokem řeší. Premium uživatelé bez náhrady Tady stojí za pozornost, jak situaci vnímají platící uživatelé. Premium předplatné se mírně znehodnocuje – jedna z funkcí, za kterou si lidé v Evropě začali platit, se najednou pootevírá zdarma. Cena Premium plánu samozřejmě klesat nebude, takže uživatelé dostávají méně exkluzivních benefitů za stejné peníze. Jediné, co Premium nadále drží jako diferenciátor, je PiP u hudby, vypnutí reklam, stahování offline a YouTube Music. Pro některé uživatele ale byl právě PiP zásadní důvod předplatného. Pokud aktualizovaná aplikace ještě picture-in-picture nenabízí, je to nejspíš tím, že zavádění probíhá postupně a v Česku se k vám může dostat až za pár týdnů, nebo dokonce měsíců. Google explicitně píše, že rozšíření poběží „v následujících měsících". Je dobré ověřit, zda máte v nastavení Androidu povolené PiP pro YouTube – v některých případech je třeba funkci aktivovat ručně přes Nastavení > Aplikace > YouTube > Picture-in-picture. Využíváte picture-in-picture na YouTube? Zdroj: Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google obraz v obraze YouTube