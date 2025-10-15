YouTube představuje nový přehrávač s designem podobným iOS 26. Oznamuje i řadu dalších vylepšení Hlavní stránka Zprávičky YouTube zavádí nový design přehrávače s čistším rozhraním Aktualizace přináší animované reakce a vylepšené ovládací prvky Komentáře dostávají vláknovou strukturu pro přehlednější diskuze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.10.2025 12:00 2 komentáře 2 YouTube začíná globálně nasazovat významnou vizuální aktualizaci, která mění vzhled přehrávače videí i způsob interakce s obsahem. Nový design působí moderněji, přičemž svým provedením částečně připomíná designový jazyk Liquid Glass od Applu, který technologický gigant představil s iOS 26. Změny se týkají mobilní aplikace, webové verze i televizních zařízení. Čistší přehrávač s méně rušivými prvky Podle oficiálního oznámení týmu YouTube dostává videoplatforma kompletně přepracovaný přehrávač, který nabízí pohlcující zážitek při sledování. Společnost uvádí, že nové ovládací prvky a ikony jsou navrženy tak, aby zakrývaly méně obsahu a zároveň poskytovaly vizuálně příjemnější prostředí. Součástí aktualizace je také vylepšená funkce přeskakování dvojitým poklepáním. Ta nyní působí moderněji a méně rušivě během sledování videí. Na mobilních zařízeních YouTube přidává plynulejší přechody mezi záložkami díky propracovanějšímu motion designu. Animované reakce podle typu obsahu Mezi nejzajímavější novinky patří dynamické animace tlačítka like, které se mění podle sledovaného obsahu. Když uživatel označí jako „líbí se mi“ hudební video, spustí se animace s hudební notou. U sportovních videí se zase objeví vizuální prvky související s daným sportem. Tato funkce zatím nebude dostupná u všech videí. YouTube také modernizuje způsob ukládání videí do playlistů a seznamu „Přehrát později“. Nový design zjednodušuje celý proces a přidává vizuální potvrzení úspěšného uložení obsahu. Strukturované komentáře pro lepší konverzace Významnou změnou prochází sekce komentářů, která dostává vláknový systém odpovědí. Tento strukturovaný přístup má usnadnit sledování konverzací a poskytovat soustředěnější čtení v panelu odpovědí. Změna by měla výrazně zlepšit orientaci v diskuzích pod videi. Rob z týmu YouTube zdůrazňuje, že cílem aktualizací je, aby platforma působila stejně živě a dynamicky jako samotní tvůrci a jejich videa. Společnost chce sladit energii obsahu s vzhledem rozhraní. Google Gemini vám na Androidu nyní vytvoří souhrn stránky na jedno kliknutí. Jak to funguje? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Všechny novinky začaly YouTube nasazovat od týdne 13. října a postupně se dostanou ke všem uživatelům po celém světě. Změny se projeví napříč všemi platformami – mobilní aplikací, webovou verzí i televizními aplikacemi. Jak se vám líbí nový design YouTube přehrávače? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Google redesign YouTube Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Svět Androida slaví 15. narozeniny. Oslavte je s námi Petr Mišák 10.1.