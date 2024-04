Reklamy na YouTube dokáží být dost otravné, takže spousta lidí používá nejrůznější software k tomu, aby je zablokovali a mohli sledovat videa nerušeně. Google nyní ohlásil, že ještě intenzivněji zakročí proti těm uživatelům, kterí ke sledování obsahu bez reklam používají aplikace třetích stran.

Uživatelé nástrojů vydávajících se ve stopách YouTube Vanced možná pocítí změnu. Jak Google informoval v novém příspěvku na fóru podpory, od pondělí se zesiluje boj proti „aplikacím třetích stran, které porušují podmínky služby YouTube, zejména aplikací pro blokování reklam“.

Honestly surprised it took this long, to be honest. https://t.co/m0go5GV9U4 pic.twitter.com/OPtJHurQoE

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 15, 2024