Na televizi je velmi obtížné přetáčet videa a hledat v nich nějaký konkrétní moment. Vy tak například víte, že někde v daném videu řekne herec svou ikonickou hlášku. Nevíte ale přesně v jaké minutě, a hledání hlášky tak může být otravné a dlouhé. Nyní by to však neměl být již žádný problém. V televizní aplikaci YouTube budou označené klíčové momenty videa. Výběr momentů by měl být zcela v režii AI.

Funkci představil v nedávném postu CEO YouTube Neal Mohan. Na přehrávací liště budou nově jasně vyznačené bílé úseky. Ty tedy budou znázorňovat momenty, které uzná AI jako klíčové. A vy mezi nimi budete moci jednoduše přepínat pomocí směrových šipek na TV ovladači. YouTube vám také ke každému momentu ukáže stručný popisek a náhledový obrázek.

We know viewers love to watch YouTube in the living room, and we're continuing to innovate to make the experience on TV even better. Now you can easily access auto generated key moments from any video. Check it out the next time you watch YouTube on your TV… pic.twitter.com/qRTHw695aX

— Neal Mohan (@nealmohan) April 2, 2024