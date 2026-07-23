YouTube Music zkouší parádní vylepšení vzhledu. Obal alba vyplní celý displej

  • YouTube Music zkouší nový vzhled přehrávače, ve kterém obal alba vyplní téměř celý displej
  • Zatím jde o omezený test, který vidí jen zlomek uživatelů
  • Google novinku oficiálně nepotvrdil a testování může kdykoli zase utnout

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.7.2026 12:00
Ikona komentáře 0
logo youtube music s telefonem v ruce ai ilustrace
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Obrazovka přehrávání v YouTube Music vypadá roky skoro pořád stejně – malý čtvereček s obalem uprostřed a kolem něj spousta prázdného místa. Teď to ale vypadá, že Google chystá osvěžení: v novém rozvržení obal alba vyplní prakticky celou obrazovku.

Jak bude nový přehrávač vypadat?

Princip je jednoduchý. Místo dnešního drobného čtverce, který jen naznačuje obal cédéčka nebo vinylu, se cover alba roztáhne přes celý displej a stane se hlavní ozdobou přehrávače. Tlačítka a ovládání zůstávají, jen se přesouvají přes zvětšenou grafiku. Vizuálně se tím YouTube Music přibližuje konkurenci – podobně velkoryse dnes obal ukazuje třeba Apple Music.

youtube music soucasny vzhled prave hrajiciho tracku
youtube music designove vylepseny vzhled prave hrajiciho tracku

Novinku prozradil snímek obrazovky, který na Telegramu sdílel jeden z uživatelů; jako první si jej všiml server Android Authority. Zvětšený obal na něm zabírá plochu, kde dřív zela prázdnota, a přehrávač působí o poznání moderněji než ten dosavadní.

Na změnu si ještě počkáte

Než začnete v aplikaci hledat, kde se nový vzhled zapíná, jedna střízlivá poznámka: jde o omezený test typu A/B, který Google pustil jen malé části uživatelů. Redakce Android Authority ani Android Police novinku na svých telefonech – včetně Pixelu 10a s Androidem 17 – rozchodit nedokázaly. Testování navíc může skončit úplně bez ohlášení, jak se u podobných experimentů Googlu běžně stává.

Přivítali byste v YouTube Music obal alba přes celou obrazovku?

Zdroje: Android Authority, Android Police

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy S25 Ultra barevné pozadí

Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se

Adam Kurfürst
10.1.2025

Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně

Jakub Kárník
13.12.2024
muž s mobilem a aplikací WhatsApp

WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit?

Jana Skálová
30.12.2024

Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku

Jakub Kárník
27.11.2024
Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat

Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat

Peťo Vnuk
5.1.2025
WhatsApp konec podpory

Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás?

Jana Skálová
22.12.2024