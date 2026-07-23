YouTube Music zkouší parádní vylepšení vzhledu. Obal alba vyplní celý displej Hlavní stránka Zprávičky YouTube Music zkouší nový vzhled přehrávače, ve kterém obal alba vyplní téměř celý displej Zatím jde o omezený test, který vidí jen zlomek uživatelů Google novinku oficiálně nepotvrdil a testování může kdykoli zase utnout Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Obrazovka přehrávání v YouTube Music vypadá roky skoro pořád stejně – malý čtvereček s obalem uprostřed a kolem něj spousta prázdného místa. Teď to ale vypadá, že Google chystá osvěžení: v novém rozvržení obal alba vyplní prakticky celou obrazovku. Jak bude nový přehrávač vypadat? Princip je jednoduchý. Místo dnešního drobného čtverce, který jen naznačuje obal cédéčka nebo vinylu, se cover alba roztáhne přes celý displej a stane se hlavní ozdobou přehrávače. Tlačítka a ovládání zůstávají, jen se přesouvají přes zvětšenou grafiku. Vizuálně se tím YouTube Music přibližuje konkurenci – podobně velkoryse dnes obal ukazuje třeba Apple Music. Novinku prozradil snímek obrazovky, který na Telegramu sdílel jeden z uživatelů; jako první si jej všiml server Android Authority. Zvětšený obal na něm zabírá plochu, kde dřív zela prázdnota, a přehrávač působí o poznání moderněji než ten dosavadní. Na změnu si ještě počkáte Než začnete v aplikaci hledat, kde se nový vzhled zapíná, jedna střízlivá poznámka: jde o omezený test typu A/B, který Google pustil jen malé části uživatelů. Redakce Android Authority ani Android Police novinku na svých telefonech – včetně Pixelu 10a s Androidem 17 – rozchodit nedokázaly. Testování navíc může skončit úplně bez ohlášení, jak se u podobných experimentů Googlu běžně stává. Přivítali byste v YouTube Music obal alba přes celou obrazovku? Zdroje: Android Authority, Android Police Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google YouTube YouTube Music Mohlo by vás zajímat Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024