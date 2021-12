YouTube posílá jednu z nej novinek do dalších zařízení

Když si vybavíme nejzajímavější a nejpraktičtější funkce, které vývojáři platformy YouTube poslali do světa za poslední měsíce, někde v čele pomyslného seznamu rozhodně bude rozdělení posuvníku u videí na časově označené kapitoly. Skvělý pomocník pro přesné posouvání mezi částmi návodů, vyprávění, sestřihů nebo uměleckých vystoupení nyní po zavedení do mobilních aplikací míří do dalších zařízení.

Oficiální YouTube účet na Twitteru uvedl, že šikovná funkce je nově dostupná pro “novější smart TV a herní konzole”. Bohužel bez přesnějšího zmínění nějakých modelů či značek, ale jelikož půjde ve velké většině případů o distribuci stejné verze aplikace, rozšíření by mohlo být opravdu velké.

We're rolling out video chapters on newer Smart TVs 📺 and gaming consoles 🎮 to make it easier for you to jump to moments you’re most interested in! Info: https://t.co/spp8igwuPh

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 6, 2021