YouTube plánuje AI generátor hudby

Snaží se vyjednat licence od vydavatelství

První vlaštovka už vznikla

Díky AI můžete generovat fotky, videa nebo za vás napíše diplomovou práci. YouTube ale hodlá zajít ještě dál a chce nechat umělou inteligenci generovat hudební skladby. Podkladů má na své platformě ostatně dostatek. Jenže mu chybí mu to podstatné – licence od nahrávacích společností. A ty se zatím podobné dohodě brání zuby nehty.

Se svými plány na generování hudby s pomocí AI se YouTube nijak netají. Už loni společnost představila nástroj Dream Track, který je schopen na základě textového promptu vytvořit hudební videoklip. YouTube za tím účelem získal licenci od několika umělců, jenže ve finálních klipech je jejich hudba zatím hodně rozpoznatelná.

An Early Look at the Possibilities as we Experiment with AI and Music

Teď má proto v plánu získat licence od desítek až stovek umělců a vytrénovat nový model. Jedná s největšími nahrávacími společnostmi včetně Warner, Sony nebo Universal a snaží se od nich dostat práva na jejich hudbu.

Vydavatelství ovšem s takto komplexním řešením nesouhlasí a navrhují, aby licence poskytovali jednotliví umělci na svou vlastní hudbu. Což se ale zase nelíbí zástupcům YouTube. Možná dohoda navíc drhne na otázce peněz. YouTube totiž nabízí jednorázovou platbu a pak už nic. Vydavatelství si zase přejí dostávat pravidelné licenční poplatky.

Ačkoliv žádná smlouva ještě není na stole, vedení společnosti YouTube naznačuje, že by nový AI nástroj na tvorbu hudby mohl být k dispozici ještě letos. Řada milovníků hudby to jistě uvítá. Ale jestli to bude až tak pozitivní zpráva pro samotné umělce, zůstává otázkou.

Zdroje: Pixabay, Android Authority, Ars Technica