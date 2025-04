YouTube spustil AI generátor hudby. Music Assistant je zdarma a brzy pro všechny

Možná si to ani neuvědomujete, ale téměř každé video využívá hudební podkres. Bez něj by bylo na pozadí neuvěřitelně tíživé ticho. Jenže použití hudby se může snadno stát velkou pastí. Není totiž možné jednoduše si ji pro váš vlog, podcast či jiný videoformát „vypůjčit“. Pokud to uděláte, je to definováno jako porušení autorských práv a vaše video nejspíš bude záhy zablokováno.

YouTube se snaží tvůrcům vycházet čím dál víc vstříc, a proto už nějaký čas pracuje na generátoru hudby. Ten má jediný cíl – obejít autorská práva a umožnit uživatelům, aby si sami vytvořili hudební podkres podle vlastních představ a potřeb. A nyní je to tady. YouTube představil AI nástroj nazvaný Music Assistant, který lze při tvorbě videí používat zcela zdarma. A výsledky jeho tvorby jsou považovány za naprosto legální, legitimní a neporušující práva zpěváků či skladatelů.

Tvorba hudby zabere pár vteřin

Proces tvorby je snadný a intuitivní a trochu připomíná pokec s chatbotem. Napíšete zkrátka svůj požadavek a AI vám na základě něho vytvoří několik možných variant. Čím propracovanější prompt zadáte, tím lepší výsledek dostanete. Pokud tedy napíšete „metalová hudba, která roztřese všechna okna“, dozajista se dočkáte něčeho velmi zajímavého.

Mnohem lepší bude ale napsat třeba: „Vytvoř energickou, temnou a atmosferickou metalovou skladbu s důrazem na silné elektrické kytary, hluboký bas, agresivní bicí a dynamické tempo. Stylově inspirované moderním metalcorem nebo heavy metalem, bez vokálů, ideální jako dramatické pozadí pro akční video. Délka skladby 1–2 minuty, s postupnou gradací.“

Pokud si se správným promptem nevíte rady, můžete o jeho vytvoření požádat třeba chatGPT, který je v tom poměrně dobrý i ve své free verzi. Vše tak můžete mít vyřešené během několika vteřin. Což je obrovský rozdíl oproti času, který tvůrci běžně tráví dohledáváním vhodné hudby a následným řešením, jestli ji mohou ve svém videu použít legálně a bez následků.

YouTube launches AI music tool that makes copyright-free video soundtracks https://t.co/lPNJB9spYi — Kenta🇯🇵(所属アーティスト募集中、レーベル・マネジメント開始予定) (@harry_kenta) April 11, 2025

Nevýhodou je, že YouTube zatím tento AI generátor nezpřístupnil všem tvůrcům. V současnosti je dostupný pouze hrstce z nich na platformě Creator Music. I ta je zatím ale pouze ve verzi beta. Brzy by se ale Music Assistant měl dostat ke všem youtuberům.

Co si myslíte o generátoru hudby vs. autorských právech?

Zdroj: YouTube, X, The Verge