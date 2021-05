Podívejte, co šikovný vnuk vyrobil babičce, aby se nestresovala s mobilem

Starší lidé mohou mít s mobilními telefony, stejně jako s další podobnou elektronikou, nemalý problém. To je známá věc. Na vině jsou malá písmenka, hromada přebytečných funkcí a taky strach, že se můžete telefon někam zatoulat. Své o tom ví i softwarový inženýr Manuel Lucio Dallo, který se rozhodl v tomto ohledu zjednodušit život své šestadevadesátileté babičce. Vyrobil pro ni speciální komunikační zařízení, které nazval Yayagram. Jde o složeninu výrazu Yaya (slovo “babička” z kastilské španělštiny) a Telegramu, tedy populárního komunikátoru. A právě s ním je tento unikátní přístroj přímo spojen.

Recording a new voice message is similar to the regular #Telegram app, but here all is analog. Keep the record button pressed ➡️ Talk ➡️ Release the button and it's sent! The recipient grandchild will receive it like this: pic.twitter.com/2Jp31H5WDy

