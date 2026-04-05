OLED monitor do kapsy? XREAL One AR brýle spadly na 10 999 Kč a mění způsob, jak pracujete na cestách

XREAL One jsou AR brýle s micro OLED displejem od Sony, 3DoF sledováním a 120Hz obnovovací frekvencí Původně 14 599 Kč, na Heurece teď od 10 999 Kč — sleva 25 % Virtuální 147" obrazovka v brýlích o váze 88 gramů — přenosné kino i monitor k notebooku v jednom Jakub Kárník Publikováno: 5.4.2026 06:00 Představte si 147palcovou obrazovku, kterou si vezmete do vlaku, letadla nebo kavárny. XREAL One jsou na Heurece od 10 999 Kč — oproti původním 14 599 Kč je to sleva přes 3 500 Kč. Za tu cenu dostanete AR brýle s vlastním prostorovým čipem, micro OLED panelem od Sony a kompatibilitou prakticky se vším, co má USB-C. Co umí a proč to funguje S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete obrovskou virtuální obrazovku na cestách — pro filmy, práci na notebooku nebo hraní na Steam Decku.⚠️ Zvažte, že po delším používání mohou unavovat oči, pro dioptrické korekce potřebujete dokoupit speciální sklíčka a zvuk je bez basů.💡 Za 10 999 Kč dostanete Full HD micro OLED displej, 120 Hz, 3DoF tracking, prostorový zvuk od Bose a zatmavitelné čočky. Co umí a proč to funguje Klíčem je 0,68″ micro OLED panel od Sony s rozlišením Full HD, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem 5 000 nitů. Pozorovací úhel 50° vytváří dojem virtuální 147″ obrazovky. Vlastní čip XREAL X1 zajišťuje 3DoF sledování pohybu hlavy s latencí pouhé 3 ms — obraz zůstává stabilně „zavěšený" v prostoru, jako byste se dívali na skutečnou obrazovku. Režim Ultrawide nabízí zakřivený 310″ displej s poměrem 32:9 pro multitasking. Čočky jsou zatmavitelné — přepínáte mezi čirým, stínovým a kino režimem podle prostředí. Zvuk navržený ve spolupráci s Bose je na brýle slušný, ale bez izolace — v tichém prostředí funguje dobře, v hlučném autobusu sáhnete po sluchátkách. Kompatibilita zahrnuje iPhone 15 a novější, Android, Mac, PC, iPad, Steam Deck, PlayStation 5, Xbox i Nintendo Switch (přes adaptér). S čím počítat Uživatelé chválí ostrost obrazu, živé barvy a přenosnost. Opakovaně ale zmiňují, že po delším používání unavují oči — jednomu recenzentovi brýle po delší práci vadily natolik, že je vrátil. Přední část brýlí se při provozu znatelně zahřívá. Pro nositele dioptrií je nutné dokoupit korekční sklíčka (cca 50 USD) — vestavěné nastavení dioptrií tu na rozdíl od některých konkurentů chybí. A jeden uživatel upozorňuje na občasný posun obrazu v režimu Anchor po delším používání. Je fér říct, že AR brýle jsou stále technologie v plenkách. XREAL One patří k tomu nejlepšímu, co na trhu je, ale nejsou dokonalou náhradou za monitor — spíš fascinující doplněk, který má svůj specifický use case.