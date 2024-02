Elon Musk chystá novou emailovou službu

Mělo by jít o největšího konkurenta Gmailu

Mohla by to být pouze první službou z mnoha

O vizionářovi a miliardářovi Elonu Muskovi se teď hodně mluví, primárně kvůli pokračujícímu úspěchu Neuralinku. Nyní jde však o něco zcela jiného. Podle jeho vyjádření na platformě X by měl chystat svou vlastní emailingovou službu. Žádné další informace ovšem zatím nejsou známé, a produkt ani nebyl oficiálně představen.

Před pár dny internetem proběhla virální dezinformace, která tvrdila, že Google ukončí činnost své služby Gmail, a to již někdy v průběhu srpna. V reakci na tuto dezinformaci se Nathan McGrady, bezpečnostní inženýr spolupracující na Muskově platformě X, ve svém postu neadresně zeptal, kdy bude jejich firma naopak pracovat na alternativní emailové službě, XMailu. Odpověděl mu přímo Elon Musk. Tvrdí, že je služba už ve vývoji. Můžeme se na ni tak nejspíše již brzy těšit.

Už dříve miliardář oznámil, že hodlá z Xka udělat „platformu pro všechno„. XMail by tak měl být nejspíše prvním krokem k tomu, aby si tuto vizi splnil. Podle některých lidí by se už také mělo pracovat například na platební službě XPay, nebo na XTube, což by měla být alternativa YouTube. S XTube by ovšem mohl být problém kvůli vyhledávacím algoritmům, které toto spojení mají již asociované s „alternativami YouTube“ určenými pro nahrávání a sledování erotického obsahu.

Elon Musk potvrdil vývoj XMailu Source: sociální síť X

Někteří experti věří, že by XMail mohl svou popularitou Gmail opravdu postupně předčit. Podle mě záleží pouze na tom, jaké nové funkce služba nabídne, a jakým způsobem bude do nově vznikajícího ekosystému X zakomponována. Potřebuje samozřejmě nějaký tahák, kterým by dokázala lidi zaujmout, a kvůli kterému by o přechodu na ni vůbec uvažovali.

Nahradí už brzy ekosystém Xka služby od Googlu?

Báli jste se také, že Gmail skončí?

Zdroj: Interesting Engineering, BBC, PCMag