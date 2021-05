Dle oficiálního vyjádření Xiaomi zítra představí technologii HyperCharge. Čínský gigant je jedním z výrobců, kteří posunuli rychlost nabíjení na skvělou úroveň. V současné době například drží rekord co se bezdrátového nabíjení týče. Co tedy čekat od nového HyperCharge?

Dle všeho je Xiaomi připraveno vytvořit další rekord, ovšem zatím není jisté zda půjde o drátovou či bezdrátovou technologii. Na začátku roku jsme vám přinesli informaci o tom, že čínský výrobce chystá telefon s podporou 200 W nabíjení. Později však bylo vysvětleno, že tato hodnota je součet všech režimů nabíjení tzn. bezdrátové, kabelové a reverzní.

Any guesses what the new record will be? #InnovationForEveryone

Hint: #XiaomiHyperCharge pic.twitter.com/ewMS12mw7Y

— Xiaomi (@Xiaomi) May 30, 2021