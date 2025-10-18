Xiaomi se zadními displeji uhodilo hřebíček na hlavičku. Hodlá je použít i v příštích smartphonech Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi de facto potvrdilo zachování zadních displejů v řadě Xiaomi 18 Pro a Pro Max Do vývoje 2,1" LTPO AMOLED displeje investovala firma přes miliardu jüanů Řada Xiaomi 17 zaznamenala rekordní prodeje a trojnásobný nárůst u Pro modelů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Čínský gigant Xiaomi definitivně vyvrátil nedávné spekulace o možném konci zadních displejů ve svých vlajkových telefonech. Prezident společnosti Lu Weibing během včerejšího livestreamu oficiálně potvrdil, že modely Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max budou pokračovat v trendu nastaveném letošní řadou 17, napsal server MyDrivers. Firma navíc plánuje zvýšit investice do vývoje této technologie a přidat nové softwarové funkce. Rekordní prodeje potvrdily správnost strategie Nové funkce každý měsíc Co nabízí současná řada Xiaomi 17 Do Česka zřejmě jen základní model Rekordní prodeje potvrdily správnost strategie Zadní displej označovaný jako Magic Back Screen se stal hlavním tahounem prodejů nových vlajkových lodí. Xiaomi do vývoje 2,1palcového LTPO AMOLED displeje investovalo přes miliardu jüanů (asi 2,9 miliardy korun) a výsledky mluví jasně: za pouhý týden od představení se podařilo prodat přes milion modelů Xiaomi 17 (nutno však podotknout, že do tohoto čísla se počítají i prodané kusy základního modelu bez zadního displeje). Celkové prodeje řady Xiaomi 17 vzrostly meziročně o 20 procent, přičemž modely Pro zaznamenaly dokonce trojnásobný nárůst oproti předchozí generaci 15 Pro. Model Pro Max vytvořil rekord v jednodenních prodejích mezi čínskými telefony letošního roku, a to jak v počtu kusů, tak v celkových tržbách. Nové funkce každý měsíc Xiaomi se nechce spokojit se současným stavem. Lu Weibing oznámil, že koncem října přijde aktualizace přidávající funkci překladu v reálném čase přímo na zadním displeji. Cílem společnosti je každý měsíc přidat nové funkce a postupně rozšiřovat možnosti využití této technologie. Současná implementace už nabízí rychlé zobrazení notifikací, příjem hovorů, zobrazení widgetů, dynamické tapety nebo pořizování selfie hlavními fotoaparáty. Displej podporuje také praktické funkce jako zobrazení kódů pro vyzvednutí objednávek, vstupenek nebo připomenutí cest. Co nabízí současná řada Xiaomi 17 Letošní portfolio zahrnuje tři modely – základní Xiaomi 17 s kompaktním 6,3″ displejem a obří 7000mAh baterií, dále Xiaomi 17 Pro se zadním displejem a tloušťkou pouhých 8 mm, a vrcholný Xiaomi 17 Pro Max s 6,9″ obrazovkou a 7500mAh baterií. Všechny tři modely pohání nejnovější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a běží na systému HyperOS 3. Zadní displej modelů Pro a Pro Max zabírá zhruba třetinu zadní strany a obklopuje fotomodul s optikou Leica. Ve srovnání s legendárním Mi 11 Ultra jde o podstatně větší plochu s širšími možnostmi využití. Do Česka zřejmě jen základní model Pro české zákazníky máme smíšené zprávy. Zatímco základní Xiaomi 17 by se měl na globální trhy včetně Česka dostat začátkem příštího roku (pravděpodobně v únoru nebo březnu 2026), modely Pro a Pro Max zůstanou exkluzivitou čínského trhu. Stejný osud nejspíš čeká i jejich nástupce v řadě Xiaomi 18. Líbil by se vám telefon se zadním displejem, nebo vám tato vlastnost přijde zbytečná? Zdroje: MyDrivers, GSMArena, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024