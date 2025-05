Vlastní čip Xiaomi je za rohem! Nabídne hned 10 jader a výkonem překvapí

Xiaomi se už dlouho snaží zbavit závislosti na externích dodavatelích čipsetů a konečně to vypadá, že se čínské značce podaří významný průlom. Její první vlastní high-endový čipset XRing O1 se objevil v databázi benchmarku Geekbench, což odhalilo nejen jeho výkonnostní parametry, ale také první smartphone, ve kterém by se měl objevit.

Impozantní desetijádrová konfigurace

Zatímco většina dnešních vlajkových procesorů spoléhá na osmijádrový design, Xiaomi se rozhodlo jít vlastní cestou. XRing O1 nabízí celkem deset jader rozdělených do čtyř výkonnostních úrovní:

2× výkonná jádra taktovaná na 3,90 GHz (pravděpodobně Cortex-A925)

4× středně výkonná jádra na 3,40 GHz

2× úsporná jádra běžící na 1,89 GHz

2× extra úsporná jádra s taktem 1,80 GHz (pravděpodobně Cortex-A520)

Za grafický výkon odpovídá čip Mali-G925 Immortalis, což je aktuálně nejvýkonnější mobilní GPU od společnosti ARM.

Benchmark prozrazuje výkon na úrovni Snapdragonu 8 Elite

V úniku na Geekbench se objevily vlastně dva různé výsledky. První z nich, který zveřejnil obvykle důvěryhodný leaker Jukanlosreve, ukázal působivý jednojádrový výkon 2 709 bodů a vícejádrový skóre 8 125 bodů. To by Xiaomi postavilo velmi blízko aktuálnímu vlajkovému procesoru od Qualcommu, Snapdragonu 8 Elite, a výrazně nad jeho předchůdcem, Snapdragonem 8 Gen 3.

Breaking) Xiaomi Xring O1 Geekbench pic.twitter.com/tXEQE65wXD — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) May 18, 2025

Druhý, oficiálně ověřený benchmark ukazuje o něco horší výsledky: 1 860 bodů v jednojádrovém a 7 449 bodů v multi-core testu. To by odpovídalo výkonu někde mezi Snapdragonem 8 Gen 2 a Gen 3, což je stále velmi působivý výsledek na první pokus o vlastní high-end procesor.

Známý leaker IceUniverse však později zveřejnil sérii nejnovějších benchmarků, které vypadají ještě působivěji než předchozí úniky. Testy provedené na zařízení s označením „Xiaomi 25042PN24C“ z 18. a 19. května 2025 ukazují konzistentní výsledky oscilující kolem hodnot 3100 bodů v jednojádrovém testu a 9600 bodů ve vícejádrovém testu.

Nejlepší výsledky dokonce dosahují 3119 bodů v jednojádrovém a 9673 bodů v multijádrovém testu. Pro srovnání, aktuální Snapdragon 8 Elite obvykle dosahuje hodnot kolem 2900-3200 bodů v single-core a 9000-10000 bodů v multi-core testech. To znamená, že Xiaomi se svým prvním vlastním čipsetem dokázalo téměř dotáhnout na absolutní špičku mobilních procesorů, což je mimořádný úspěch. Osobně by mě zajímalo, co si právě teď říkají jihokorejští inženýři pracující léta na čipech Exynos či Tensor…

Xiaomi XRING O1 is too powerful pic.twitter.com/2siUxncrAj — ICE CAT (@UniverseIce) May 19, 2025

Výsledky jsou navíc velmi konzistentní – z celkem 12 zveřejněných testů se jen dva mírně vymykají s nižším jednojádrovým skóre 2956 bodů. To naznačuje, že Xiaomi má procesor již dobře optimalizovaný a připravený k uvedení na trh.

Xiaomi 15S Pro: První vlaštovka s novým srdcem

Podle modelu testovaného zařízení s označením „25042PN24C“ se s velkou pravděpodobností jedná o připravovaný Xiaomi 15S Pro. Tento model byl již v lednu zahlédnut v repozitáři kódu Mi a také byl certifikován čínským úřadem 3C s podporou 90W drátového nabíjení.

Z benchmarků dále vyplývá, že telefon bude vybaven 16 GB RAM a bude rovnou dodáván s Androidem 15, což není nikterak překvapivá informace.

Budoucnost vlajkových telefonů Xiaomi

Podle dřívějších informací se očekává, že Xiaomi 16 a 16 Pro budou představeny v Číně v září 2025 jako první smartphony s procesorem Snapdragon 8 Elite 2. Modely Xiaomi 16 Ultra a 16s Pro by pak měly následovat v první polovině roku 2026.

Zatímco u Xiaomi 16 Ultra zatím není jasné, jestli bude spoléhat na Qualcomm nebo XRing, je pravděpodobné, že Xiaomi 16s Pro by mohlo následovat příklad 15s Pro a vsadit na vlastní čipset. Xiaomi tak vytváří dvoustupňovou strategii: vlajkové modely s čipsety Snapdragon pro globální trh a varianty s vlastními procesory primárně pro domácí čínský trh.

Vlastní procesor představuje pro Xiaomi významný milník. Společnost se tak přidává k Applu, Samsungu, Googlu a Huawei – značkám, které mají kontrolu nad kompletním hardwarem i softwarem svých zařízení. To by mohlo Xiaomi v budoucnu přinést nejen úspory nákladů, ale především možnost lépe optimalizovat výkon, výdrž baterie a funkce umělé inteligence.

Otázkou zůstává, jak dobře se Xiaomi vypořádá s efektivitou a optimalizací svého prvního čipsetu. I když hrubý výkon vypadá slibně, skutečná náročnost na baterii a teplotu se ukáže až při reálném používání. A právě tady mají zavedení výrobci jako Qualcomm a MediaTek roky zkušeností.

Co říkáte na první výsledky vlastního čipsetu Xiaomi?

Zdroj: Notebookcheck